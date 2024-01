CES24: Nvidia verbessert Technologie für KI-generierte NPCs

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nvidia hat im Vorfeld der CES24 weitere Verbesserungen ihrer KI-generierten NPCs gezeigt. Nvidia Avatar Cloud Engine (ACE) war schon letztes Jahr präsentiert worden. Es ist eine Sammlung von Diensten, mit denen KI-Modelle in digitale Avatare integriert werden können. Damit soll es beispielsweise Entwicklern ermöglicht werden, NPC-Interaktionen zu gestalten, ohne dass wie bisher alle Antwortmöglichkeiten vorgegeben und durchinszeniert sein müssen. So soll es erstmals möglich sein, frei mit ihnen zu sprechen: Die Sprache wird dann lokal zu Text umgewandelt, an einen Server geschickt, dort interpretiert und eine Antwort generiert, was dann schließlich auf dem PC in der Spielgrafik lippensynchron abgespielt wird.

Nvidia zeigte nun Verbesserungen des Systems, wie zwei NPCs, die autonom miteinander sprechen. Weil das KI-gesteuert sei anstatt gescriptet, sei das dynamisch, der Gesprächsverlauf würde sich also immer wieder ändern. Zusätzlich könnten NPCs nun auf Gesprochenes reagieren, also beispielsweise nach einer entsprechenden Aufforderung aufstehen und zu einem Labor laufen, um etwas zu zeigen. Das System verstehe also Handlungsmöglichkeiten. Das Video haben wir unter dieser News für euch eingebunden.

Für ACE arbeitet Nvidia mit Partnerfirmen zusammen. Darunter sind Technikfirmen wie Convai, die mithilfe von ACE intelligente Avatare und NPCs vermarkten wollen. Convai bespielsweise nutze dafür teilweise Services von Nvidia für ihre KI-kontrollierten NPCs, implementiere andere Bestandteile aber selbst. Eine Zusammenarbeit von Nvidia bestehe aber auch direkt mit Spielepublishern wie Ubisoft und Tencent, was zu einem schnelleren Einbau in Spiele führen könnte.

Mit Technologien wie diesen könnte Nvidia auch in Zukunft für Spieler relevant bleiben. Denn das ist keineswegs gegeben: Hatte die Firma doch kürzlich erklärt, kein Grafikkartenhersteller mehr, sondern einzig eine KI-Firma zu sein. Ob langfristig mit dem Fokus auf KI-Anwendungen auch noch die Entwicklung und Produktion eigener Grafikkarten Teil des Geschäftsmodells von Nvidia bleibt, bleibt abzuwarten. Entsprechende KI-Anwendungen nutzende Spiele müssten dann allerdings auch mit Grafikkarten anderer Hersteller spielbar wären, was zur Zeit nicht der Fall ist. Zusätzlich wird durch die Bearbeitung der Sprachdaten in der Cloud eine permanent aktive Internetverbindung erforderlich, wogegen Spieler in der Vergangenheit immer wieder protestierten.