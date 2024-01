CES24: Neue Lösung für Twitch-Streaming in verschiedenen Auflösungen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mittels einer neuen Funktion in OBS sollen Streamer zukünftig bis zu fünf Auflösungen für ihre Streams gleichzeitig auf Geforce RTX-Karten erstellen und zu Twitch hochladen können. Das kündigte Nvidia, in Kooperation mit Twitch und OBS, im Vorfeld der CES an. Bisher ist es nur für Partnerstreamer auf Twitch garantiert, mehr als eine Auflösung aussenden zu können. Das geschieht serverseitig, Twitch nimmt also das Videosignal des Streamers und transkodiert es auf die gewünschten Auflösungen. Anderen Streamern steht die Funktion nur zur Verfügung, wenn bei Twitch ausreichend freie Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Mit der neuen Funktion Twitch Enhanced Broadcasting könnten die Videostreams nun direkt lokal erzeugt werden, solange Geforce RTX-Grafikkarten oder bestimmte, nicht näher spezifizierte GTX-Modelle benutzt werden. OBS sendet dann mehrere Streams direkt zu Twitch, das diese dann nur noch weiterleiten muss. Nvidia nannte als Anwendungsfall das Abdecken von mehreren Zielgruppen, wie den PC-Benutzer mit einem großen Bildschirm auf der einen Seite und den Nutzern von Mobilgeräten auf der anderen, mit ihren unterschiedlichen Zwischengrößen. Anstatt so eine Zwischenlösung (wie 720p60) aussenden zu müssen, sei mit der neuen Funktion gleichzeitig zusätzlich 4K60, 1440p60, 1080p60 und 480p30 möglich, ganz nach Bedarf der Zuschauer.

Diese Lösung soll dann nicht mehr nur Twitch-Partnerstreamern vorbehalten sein, sondern allen Streamern mit der passenden Hardware offen stehen. Eine Beta soll im Januar starten, zunächst aber lediglich bis zu drei gleichzeitige, verschiedene Auflösungen mit maximal 1080p bieten. Die Unterstützung für AV1 und die vollen Features soll später im Jahr folgen. Wer von euch Interesse an der Beta-Teilnahme hat, kann sich mit dem Link twitch.tv/broadcast sein Glück versuchen.