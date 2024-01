CES24: Nvidias Moddingplattform RTX Remix ab Januar in der Open Beta

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Moddingplattform RTX Remix geht ab dem 22.1.2024 in eine Open Beta. Das hat Nvidia im Vorfeld der CES24 angekündigt. Mit RTX können Modder alte Spiele um moderne Grafikfeatures wie Upscaling, Raytracing und Path Tracing, aber auch DLSS und Nvidia Refelx erweitern. Am Beispiel von Half-Life 2 könnt ihr euch im unten eingebundene Video einen Eindruck von den Möglichkeiten verschaffen. Mit einer Open Beta würde das Werkzeug nun mehr Moddern zugänglich als im vorherigen, limitierten Early Access, wodurch mehr Grafikmods von Spieleklassikern erstellt werden dürften.

RTX Remix soll zusätzlich weitere Funktionen erhalten, nämlich das Hochskalieren von Texturen. Bisher konnte diese ohne alternative Maßnahmen nur indirekt durch ein Hochskalieren der Auflösung mittels DLSS verbessert werden. Jetzt sollen die Texturen vorab, bei Moderstellung, durch generative KI auf 4K-Auflösungen hochskaliert werden. Erfahrungsgemäß haben Texturverbesserungen bei alten Spielen einen großen visuellen Effekt. Sie wurden von Moddern schon jahrelang erstellt, beispielsweise für Fallout New Vegas und Skyrim, wovon ihr euch in dieser Modliste überzeiugen könnt. Seit die Grafik-KI-Tools verfügbar sind, werden in der Moddingszene immer wieder auch KI-generierte statt handgemachte hochskalierte Texturen erzeugt. Das könnte RTX Remix nun noch üblicher und einfacher machen.