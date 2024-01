Spielen im Auto: Jeder Fünfte in Deutschland kennt In-Car-Gaming

Spiele können immer häufiger auch direkt auf dem Bildschirm von Autos gespielt werden, etwa um längere Ladezeiten des E-Autos oder die Reisepausen zu überbrücken. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung moderner Fahrzeuge, von hochaufgelösten Autobildschirmen über stärkere Rechenleistung der Bordcomputer bis zur 5G-Internetverbindung, begünstigen In-Car-Gaming.

In Deutschland kennt bereits jeder Fünfte (20 Prozent) die Möglichkeit des Spielens direkt auf dem Autobildschirm. Von ihnen haben 5 Prozent selbst schon einmal über das integrierte Unterhaltungssystem des Autos gespielt. Bei den 25- bis 34-jährigen Deutschen hat jeder Achte (12 Prozent) schon In-Car-Gaming ausprobiert. Insgesamt rund ein Viertel (23 Prozent) sagt zudem, dass es mit dieser spielerischen Form der Auto-Unterhaltung zwar noch nicht vertraut ist, aber dies prinzipiell interessant findet. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des game – Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hervor.

Wie sich das Spielen im Auto weiterentwickeln wird, wird sich auch auf der diesjährigen CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zeigen, in deren Rahmen einige der größten Automobilhersteller bereits im Vorfeld Innovationen mit integrierten Games-Technologien angekündigt haben.

Felix Falk, Geschäftsführer des game, sieht In-Car-Gaming weiter wachsen:

Games und ihre technischen Innovationen treiben auch in der Automobilindustrie seit vielen Jahren einige der spannendsten Entwicklungen voran – ob in der Produktion, beim Testen von autonomen Fahrzeugen und jetzt auch im Erlebnisbereich, wo sie die Entertainment-Systeme im Auto auf ein neues Niveau bringen. Auch wenn In-Car-Gaming noch ein ziemlich neuer Trend ist, begeistern sich bereits zahlreiche Menschen dafür. Diese neue Möglichkeit des Spielens wird uns daher sicherlich auch in Zukunft immer häufiger begleiten.