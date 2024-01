PM: Gaming im Auto: Jeder Fünfte in Deutschland kennt In-Car-Gaming (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 04. Januar 2024 – Games können immer häufiger auch direkt auf dem Bildschirm von Autos gespielt werden, etwa um längere Ladezeiten des E-Autos oder die Reisepausen unterhaltsam zu überbrücken: In-Car-Gaming ist einer der Trends, der bereits jetzt zahlreiche Auto-Enthusiasten begeistert und Teil der Unterhaltungssysteme vieler innovativer Fahrzeuge ist. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung moderner Autos – von hochaufgelösten Autobildschirmen über stärkere Rechenleistung des Bordcomputers bis hin zu 5G-Internetverbindung – entstehen auch neue Entertainment-Möglichkeiten im Auto. Durch ihre Interaktivität bieten Games dabei wie kein anderes Medium ein vollständig neues Erlebnis. In Deutschland kennt bereits jede beziehungsweise jeder Fünfte (20 Prozent) die Möglichkeit des Spielens direkt auf dem Autobildschirm: Von ihnen haben 5 Prozent sogar selbst schon einmal über das integrierte Unterhaltungssystem des Autos Games gespielt. Bei den 25- bis 34-jährigen Deutschen hat jede beziehungsweise jeder Achte (12 Prozent) schon In-Car-Gaming ausprobiert. Insgesamt rund ein Viertel (23 Prozent) sagt zudem, dass es mit dieser spielerischen Form der Auto-Unterhaltung noch nicht vertraut ist, aber dies prinzipiell interessant findet. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des game – Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hervor. Wie sehr Gaming die Autoerfahrung der Zukunft prägt, wird sich auch auf der diesjährigen CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zeigen, in deren Rahmen einige der größten Automobilhersteller bereits im Vorfeld Innovationen mit integrierten Games-Technologien angekündigt haben.

„Games und ihre technischen Innovationen treiben auch in der Automobilindustrie seit vielen Jahren einige der spannendsten Entwicklungen voran – ob in der Produktion, beim Testen von autonomen Fahrzeugen und jetzt auch im Erlebnisbereich, wo sie die Entertainment-Systeme im Auto auf ein neues Niveau bringen. Auch wenn In-Car-Gaming noch ein ziemlich neuer Trend ist, begeistern sich bereits zahlreiche Menschen dafür. Diese neue Möglichkeit des Spielens wird uns daher sicherlich auch in Zukunft immer häufiger begleiten“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.

Über die Marktdaten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des game, an der 2.030 Personen zwischen dem 16.11. und 19.11.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

