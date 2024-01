Retro-Gamer.de gestartet, Magazin-Abo bestellbar

Jetzt geht's los

Teaser Zum Jahresauftakt haben wir eine frohe Botschaft für alle Retro-Fans: Retro-Gamer.de schaltet vom Testmodus in den, nun ja, offiziellen Anfangsbetrieb um. Auch die Abo-Bestellung ist bereits möglich!

Normalerweise machen Online-Magazine ungern Werbung für die Konkurrenz, aber bei GamersGlobal.de und retro-gamer.de gibt's ja bekanntlich gewisse personelle und wirtschaftliche Überschneidungen. Also: Retro-Gamer.de ist seit kurzem online, und hat bereits die ersten fünf Inhalte!Okay, die gibt's an guten Tagen bei GamersGlobal schon vor dem Frühstück, und natürlich soll und wird Retro-Gamer.de keine Konkurrenz dazu werden. Aber für die Retrofreunde unter sich dürfte sich das regelmäßige Vorbeischauen von jetzt an durchaus lohnen, denn die Inhalte dort wird es im Normalfall weder auf GamersGlobal.de noch im Printheft Retro Gamer geben.Die vielleicht wichtigste Nachricht: Ihr könnt bereitsfür Retro Gamer, das erste Heft (oder auf Wunsch auch ePaper) im neuen Verlag wird am 16.2.24 erscheinen. So könnt ihr von Anfang an dabei sein (dazu müsst ihr bis 26.1.24 bestellen). Spätestens auf der Shop-Seite werdet ihr gewisse Parallelen zu den GG-Abos entdecken...Wer sich für den Retro-Gamer-Newsletter registriert, verpasst außerdem keine Behind-the-Scenes-Info, etwa, dass uns ab sofortim Web und Heft unterstützen wird. Oder welche Neuerungen wir am bewährten RetroGamer-Konzept planen. Zur Newsletter-Bestellung geht es hier: www.retro-gamer.de/retrogamer/



Autoren-Vorstellung: Hardy Heßdörfer

Ich freue mich sehr, dass sich Hardy Heßdörfer dazu entschieden hat, in Zukunft Retro Gamer nach Kräften zu unterstützen. Er wird ab sofort die Social-Media-Kanäle von Retro Gamer bespielen (beziehungsweise im Januar erst mal aufbauen).

Darüber hinaus soll Hardy sich um unsere Website kümmern und last, but not least, auch als Autor für das Printheft tätig werden Extra für Hardy, aber in Zukunft nicht exklusiv nur ihm vorbehalten, haben wir eine neue Rubrik aufgesetzt: Unter der Lupe. Lasst euch in Retro Gamer 2/24 überraschen, was es damit auf sich hat!

Hardy ist vielen von euch bestimmt bekannt, schreibt er doch seit Jahren für Retro-Magazine, darunter auch die Return (in der er auch noch für einige Monate parallel zu lesen sein wird.) Er macht außerdem mit seinen Kollegen seit 2018 den Nerdwelten-Podcast (https://nerdweltenpodcast.com), in dem ich auch schon auftreten durfte, zuletzt mit einem kurzen Cameo in der Xcom-Folge #168 (weil Hardy wollte, dass ich meinen damaligen PC-Player-Meinungskasten vorlese und kurz „verteidigte“ – einem großen Xcom-Fan ist meine damalige Wertung natürlich zu gering).

Also: Willkommen im Retro-Gamer-Team, lieber Hardy!