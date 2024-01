Banjo-Kazooie: Laut Insider neuer Ableger in Entwicklung

360 XOne

Der 3D-Platformer Banjo-Kazooie sowie dessen Nachfolger Banjo-Tooie aus dem Hause Rare erfreuten sich insbesondere auf dem Nintendo 64 großer Beliebtheit, ebenso die diversen Ableger für Game Boy Advance. Zuletzt machte die Reihe 2008 mit Banjo-Kazooie: Schraube locker von sich reden, enttäuschte jedoch aufgrund der stark veränderten Spielmechanik viele Serienfans. Seither ist es ruhig um den Bären und seine Vogeldame geworden.

Der Insider Nate Drake, welcher mit seinen Leaks auf X (ehemals Twitter) sowie im Spieleforum ResetEra oftmals richtig lag, will in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft für einen neuen Ableger von Banjo-Kazooie bereits vor über einem Jahr grünes Licht gegeben hat. Auch Phil Spencer, Head of Xbox, machte mit der Aussage "Banjo fans, I hear you." bereits von sich reden.

Weiter lässt Nate Drake verlauten, dass es sich seinen jüngsten Informationen nach weiterhin um ein aktives Projekt handelt. Wie bei solchen Projekten üblich kann sich jedoch noch einiges am Spielkonzept ändern, Ideen würden immer wieder verworfen bis hin zu einem kompletten, internen Reboot. Dennoch dürfen Banjo-Kazooie-Fans jetzt mehr denn je hoffen, das wir vielleicht schon in naher Zukunft wieder wunderschöne 3D-Welten mit dem Bären und der feuerroten Vogeldame unsicher machen dürfen.