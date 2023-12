GOG: Story-Adventure South of the Circle kostenlos erhältlich

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Auf GOG.com wird als neues Giveaway die PC-Version des Story-Adventures South of the Circle angeboten. Das narrative Abenteuer von Entwickler State of Play und Publisher 11 bit Studios könnt ihr euch noch bis zum 1. Januar 2024, 14 Uhr, sichern und gratis eurem GOG-Account hinzufügen.

Der Titel ist laut Beschreibung der Entwickler eine "emotionale Erzählung mit einer tiefgründigen, vielschichtigen filmischen Geschichte". Die Haupthandlung stellt Fragen zu den Konsequenzen von Lebensentscheidungen und wie sie unsere Karriere und wahre Liebe vor dem Hintergrund der Vergangenheit und der Zukunft beeinflusst haben. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Cambridge-Akademikers Peter Hamilton, der im Kalten Krieg-Szenario der 1960er-Jahre in der Antarktis abstürzt. Während er nach Hilfe sucht, rollt er seine Vergangenheit auf und enthüllt, wie der Druck der Macht und seine eigenen Ambitionen ihn in diese Krise geführt haben, aus der er irgendwie herauskommen muss. Es entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Clara, seiner akademischen Kollegin. Peter erfährt nach und nach, wie schwer all die Dinge wiegen, die er versprochen hat. Manche Versprechen bleiben uns wie Kindheitserinnerungen für immer erhalten.

Zum Abschluss der News findet ihr nachfolgend den Launch-Trailer von South of the Circle vor, der euch einen kurzen Einblick in den Titel gewährt.