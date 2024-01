Shigeru Miyamoto (71): Ruhestand steht nicht zur Debatte

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

[Bild © The Guardian]

Eine wahre Ikone der Spieleindustrie sowie legendärer Spieledesigner und nicht weniger als der Vater von Mario, Donkey Kong, Link und Zelda, Fox McCloud oder Pikmin, das ist Shigeru Miyamoto. Die lebende Legende wurde erst kürzlich stolze 71 Jahre alt. In den letzten Jahren ist es folglich ruhiger um ihn geworden. Früher noch regelmäßig im Rampenlicht, überlässt er PR-Auftritte ebenso wie seine Charaktere und Spieleserien mittlerweile überwiegend den jüngeren Generationen. Lediglich in beratender Funktion wirkt er noch mit, fokussiert primär auf andere Projekte wie die Super Nintendo World-Themenparks oder Kinofilme wie jüngst Der Super Mario Bros. Film.

Ans Aufhören denkt Miyamoto aber noch lange nicht, wie er in einem Interview mit The Guardian bekräftigt hat. "Mehr noch als an den Ruhestand denke ich über den Tag nach, an welchem ich nicht mehr da bin", so Miyamoto. "In meinem Alter plane ich über eine Zeitspanne von nicht mehr als fünf Jahren voraus und überlege zugleich, an wen ich meine Aufgaben übergeben kann, wenn ich diese nicht mehr erledigen kann".

Im Interview ist weiter zu lesen, dass Miyamoto gerne als der Spielberg der Videospiele bezeichnet werde, Nintendo als das Pixar der Spieleindustrie. Er sieht das jedoch nicht so: "Miyamoto ist Miyamoto, Nintendo ist Nintendo". Außerdem ist er sehr dankbar dafür, dass die von ihm erschaffenen Werke und Figuren über Generationen hinweg große Popularität genießen und von Fans sowie jüngeren Entwicklern weiter gepflegt, kultiviert und entwickelt werden. Diese und weitere Aussagen sind im Interview nachzulesen, dessen Lektüre wir nicht nur, aber insbesondere den Nintendo-Fans unter euch nur wärmstens ans Herz legen können.