Forgotten Skies: Closed Beta-Phase soll im Frühjahr starten

Der Indie-Entwickler Chrysalis Interactive gibt bekannt, dass ihr kommender Genre-Mix Forgotten Skies im Frühjahr dieses Jahres in die Closed-Beta-Phase gehen wird und voraussichtlich zum Jahresanfang auf Steam für die Vorregistrierung erscheinen wird.

Dabei gibt Chrysalis Interactive an, dass für den geschlossenen Betatest zu Forgotten Skies einer begrenzten Anzahl an Spieletestern die Möglichkeit gegeben wird, das Spiel vorab zu spielen und somit erste Eindrücke zum Gameplay des Plattform-Adventures zu erhalten. Parallel dazu werden erste Tests in Bezug auf die Performance und andere Aspekte durchgeführt. Wie groß die spielbare Testversion des Spiels sein wird, hat Chrysalis Interactive noch nicht offiziell bekannt gegeben. Ebenso wenig, wie viele Tester die Möglichkeit haben werden, die Vorabversion zu spielen.

Forgotten Skies soll im dritten Quartal 2024 auf Steam veröffentlicht werden. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Singleplayer-Spiel um ein sogenanntes Mixed-Genre-Plattform-Adventure, in dem ihr den Protagonisten in verschiedenen Quests und akrobatischen Jump'n'Run-Elementen in der Spielwelt begleitet. Hierbei legt laut Aussage des Entwicklers Forgotten Skies sein Hauptaugenmerk auf eine möglichst fröhliche Atmosphäre und verschiedene NPCs, die den Spieler durch die unterschiedlichen Questabenteuer begleiten und Hinweise zu Missionen oder mysteriösen Bossgegnern geben.