Gothic Remake: Modding-Unterstützung in Arbeit

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mehr als 22 Jahre ist es her, dass der erste Teil der Gothic-Reihe erschienen ist. Während andere Spiele nach so langer Zeit nur noch Stoff für Retro-Magazine sind, hält die Modding-Szene das Rollenspiel von Piranha Bytes am Leben. Einen Überblick über Gothic-Mods bietet euch der User-Artikel von CharlieDerRunkle.

Auch für das voraussichtlich 2024 erscheinende Gothic Remake ist Modding-Unterstützung geplant. Dies bestätigt Reinhard Pollice, Studio Director beim Gothic-Entwickler Alkimia Interactive, in der vor wenigen Tagen erschienenen dritten Folge des Gothic Remake Podcasts. Er selbst habe vor 20 Jahren an Gothic-Mods gearbeitet und seiner Meinung nach versteht das Team die Bedeutung der Mod-Unterstützung für die Community. Pollice sieht zwar Einschränkungen durch die verwendete Unreal Engine, die nicht sehr moddingfreundlich sei, aber seiner Aussage nach haben die Entwickler bereits einen Weg gefunden, den Moddern etwas in der Art einer Skriptsprache zur Verfügung zu stellen.

Der Gothic Remake Podcast wird von Alkimia Interactive, also den Gothic-Machern selbst, produziert und gibt zusätzliche Einblicke und Informationen hinter die Kulissen. Reinhard Pollice und Music Director Kai Rosenkranz sprechen mit wechselnden Gästen über Details der Entwicklung des Remakes. Die aktuelle Folge dreht sich neben der Modding-Unterstützung um die Entstehung des Trailers für den THQ Nordic Showcase, den wir unter dieser News für euch eingebunden haben, und der spielbaren Demo, die Journalisten auf der Gamescom präsentiert wurde.