Baldur's Gate 3: Frodo und Sam spielen im Koop

Vor wenigen Tagen und pünktlich zur Weihnachtszeit haben die Larian Studios, in Person ihres CEOs Swen Vincke, die beiden Schauspieler Elijah Wood und Sean Astin eingeladen, damit sie gemeinsam das Rollenspiel Baldur's Gate 3 spielen können. Vor allem sind die beiden Darsteller aus der Herr der Ringe-Filmtrilogie bekannt, in denen sie die beiden Hobbits Frodo und Sam verkörperten. Die Beschreibung ihrer gemeinsamen Spielerfahrung im Koop-Modus lautet wie folgt:

Elijah Wood und Sean Astin nehmen gemeinsam mit Swen Vincke an einer absolut normalen Spielrunde teil, bei der selbstverständlich keine bösen Mächte erweckt wurden und keine Eichhörnchen zu Schaden gekommen sind.

Dass es sich bei der Beschreibung um das genaue Gegenteil handelt, wie einer der beiden Schauspieler in Baldur's Gate 3 vorgegangen ist oder welche Parallelen zu ihren Erlebnissen in der Herr der Ringe-Trilogie entstanden sind, könnt ihr euch nachfolgend in dem englischsprachigen Video anschauen.