Yakuza - Like a Dragon: Mod entfernt Rundenkämpfe

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Yakuza - Like a Dragon ab 19,85 € bei Amazon.de kaufen.

Yakuza - Like a Dragon markierte einen Wendepunkt in der Serie, nicht zuletzt weil sich die Entwickler von Ryu Ga Gotoku Studio für eine grundlegende Änderung des Kampfsystems entschieden haben. Die actionreichen Echtzeitkämpfe, die man aus den sechs Vorgängern gewohnt war, wurden durch Rundenkämpfe ersetzt. Eine Änderung, die zwar überwiegend positiv aufgenommen wurde, aber nicht allen Fans gefiel.

Möchtet ihr Like a Dragon lieber als Brawler spielen, habt ihr mit der vor wenigen Tagen veröffentlichten Mod Like a Brawler die Gelegenheit dazu, denn diese führt das alte Action-Kampfsystem wieder ein. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Video am Ende dieser News ansehen.

Voraussetzung für die Installation der Mod ist die PC-Version des Spiels von GOG oder Steam. Der Modder weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mod nicht mit der Gamepass-Version oder einer gecrackten Steam-Version funktioniert. Die unterstützten Sprachen sind Englisch und Japanisch.