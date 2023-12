PS+ im Januar mit A Plague Tale - Requiem, Evil West und Nobody Saves the World

PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

A Plague Tale - Requiem ab 34,93 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, welche euch im Januar bei Playstation Plus erwarten. Das sind diesmal A Plague Tale - Requiem (im Test+, Note 9.0), Evil West (im Spiele-Check) und das Indie-Action-Rollenspiel Nobody Saves the World. A Plague Tale - Requiem ist lediglich für die Playstation 5 verfügbar, die anderen beiden Titel auch für die Playstation 4. Alle drei Titel könnt ihr ab Dienstag, den 2. Januar, bis Montag, den 5. Februar eurer digitalen Bibliothek hinzufügen.

Zusätzlich zu den monatlichen Spielen wird am 2. Januar auch die Syrinx Collection für Warframe (im Arcade-Check) veröffentlicht. Dieses exklusive Paket für Plus-Mitglieder enthält mehrere Waffen, Rüstungen und Gegenstände für den kostenlosen Multiplayer-Titel. Nach dem Download sind alle Dateien sofort in eurem Warframe-Inventar verfügbar, unabhängig davon, ob ihr ein neuer oder bestehender Spieler seid.

Bis Montag, dem 1. Januar, habt ihr noch Zeit euch die Spiele von Dezember, Lego 2K Drive, Sable (im Test+, Note 6.5) und Powerwash Simulator (im Spiele-Check) zu sichern. Der Spielekatalog für Playstation Plus Extra und Premium für Januar 2024 soll in Kürze bekanntgegeben werden.