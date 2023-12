PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für Januar 2024: A Plague Tale: Requiem, Evil West, Nobody Saves the World (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns sehr, euch heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für den ersten Monat im neuen Jahr 2024 präsentieren zu dürfen. Die Januar-Titel A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World stehen PlayStation Plus-Mitgliedern ab Dienstag, 2. Januar, bis Montag, 5. Februar, zur Verfügung. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

In dieser Fortsetzung des preisgekrönten Abenteuers “A Plague Tale: Innocence” reisen Amicia and Hugo Richtung Süden in neue Regionen und pulsierende Städte, nachdem sie ihrer verwüsteten Heimat entflohen sind. Dort versuchen sie, ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch unter Kontrolle zu bekommen. Als Hugos Kräfte jedoch von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung in Form von alles verschlingenden Horden von Ratten zurück. Zur erneuten Flucht gezwungen, setzen die Geschwister ihre Hoffnung auf eine prophezeite Insel, die den Schlüssel zur Rettung von Hugo darstellen könnte. Ihr erfahrt in einem verzweifelten Überlebenskampf, was es kostet, das Leben seiner Liebsten zu retten, und stellt euch Gegnern und Herausforderungen mit verschiedensten Waffen, Werkzeugen und übernatürlichen Kräften.

Eine dunkle Bedrohung liegt über dem Wilden Westen. Als einer der verbliebenen Agenten einer geheimen Vampirjäger-Organisation seid ihr die letzte Verteidigungslinie zwischen der Menschheit und dem tief verwurzelten Schrecken, der im Schatten lauert. Mit euren Schusswaffen, eurer Elektrofaust und diversen Gadgets lasst ihr die Hölle auf Erden los. Tötet blutrüstige Monstrositäten als einsamer Wolf oder im Koop mit einem Freund. Geht in einer narrativen Kampagne auf Erkundung, stürzt euch in Kämpfe und rüstet eure Waffen und Jagdwerkzeuge auf. Schaltet Boni frei, um eure Fähigkeiten als Monsterjäger zu verbessern, und besiegt die übernatürlichen Horden auf eure eigene Art.

Wer kann die Welt retten, wenn ein altes Desaster wieder erwacht? Niemand! (Das seid ihr – ihr seid Niemand.) Meistert in diesem neuartigen Action-RPG von den Machern von Guacamelee die Verwandlungskunst, um eine Schnecke, ein Geist, ein Drache und vieles mehr zu werden. Schließt Quests ab, um mehr als 15 verschiedene und einzigartige Formen zu entdecken, zwischen denen ihr wechseln könnt. Jede bringt ihre eigenen Quests mit sich, die kreativ gelöst werden müssen. Kombiniert Fähigkeiten auf unerwartete Art und Weise, um noch anspruchsvollere Quests freizuschalten und abzuschließen. Entdeckt auf eigene Faust oder online mit einem Freund eine weitläufige Oberwelt, bahnt euch einen Weg durch sich verändernde Dungeons, stoppt das Desaster und rettet die Welt!

Zusätzlich zu den monatlichen Spielen wird am 2. Januar auch die Warframe Syrinx Collection veröffentlicht. Dieses exklusive PlayStation Plus-Paket enthält mehrere Waffen, Rüstungen und Gegenstände für den kostenlosen Sci-Fi-Multiplayer-Action-Titel von Digital Extreme. Nach dem Download sind alle Dateien sofort in eurem Warframe-Inventar verfügbar, unabhängig davon, ob ihr ein neuer oder bestehender Spieler seid.

Ihr könnt dieses Paket zusätzlich zu den monatlichen Spielen von PlayStation Plus im PlayStation Store finden und herunterladen. Lade dir Warframe aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen.

