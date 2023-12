Spielwiese-Podcast #63: Star Wars Episoden IV bis VI

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Folge #63 des Spielwiese-Podcasts widmet sich das Team des Spielwiese Podcasts, das zuletzt in die Brettspielwelten abgetaucht war, endlich so richtig Star Wars. Gastgeber Patrick hat für jede Trilogie der Skywalker-Saga eine Folge angesetzt, zu denen er sich jeweils einen anderen Gast einlädt. Die Besprechung erfolgt natürlich in der einzig richtigen Reihenfolge. Los geht es also mit Episoden IV bis VI. Mit dabei ist GG-User Vampiro aka Benni, der mit dem Rewatch sein neues Heimkino einweihte. Grundlage für den Rewatch sind die aktuellen Disney+-Versionen. Die Besprechung erfolgt entlang der Linie der Handlung der Trilogie. Die Podcaster gehen auch auf Unterschiede zu den anderen Fassungen, also im Kern der Originalfassung, Special Edition und Blu-Ray-Fassung von 2004, ein. Außerdem gibt es zum Beispiel Querverweise auf Ahsoka oder Clone Wars sowie den aktuellen Kanon von Disney. Die Laufzeit des Podcasts beträgt vier Stunden.