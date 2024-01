Feiertage-Verlosung 2023, 01.01.: Iiyama

Teaser Mit dem heutigen Preis könnt ihr nicht nur mit Total War – Pharaoh auf den Schlachtfeldern des Alten Ägyptens den Sieg erringen, sondern auch eine besondere Goodie-Box gewinnen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2023 war ein Jahr voller Spiele-Highlights, aber in der Branche selbst waren keine rosigen Zeiten angesagt. Auch Betreiber unabhängiger Spiele-Websites leben nicht im Überfluss. Umso mehr ein Grund, etwas an jene zurückzugeben, die GamersGlobal mit ihrer kontinuierlichen Unterstützung am Netz halten! Daher ist die Teilnahme an unserer jährlichen Feiertage-Verlosung mit fünf Preisen den Premium-Abonnenten von GamersGlobal vorbehalten. Wir danken Iiyama für die Bereitstellung des heutigen Tagespreises.

Tag 5, 01.01.: Iiyama-Monitor

Der heutige Tagespreis ist der Iiyama GB3266QSU-B1 G-Master Red Eagle, ein Gaming-Monitor mit 80cm Bilddiagonale (32 Zoll), 1440p-Auflösung, 144Hz-LED-Display, einer Reaktionszeit von 1ms, FreeSync-Unterstützung und Höhenverstellung. Obendrein ist der WQHD-Bildschirm Curved mit einem Bogenradius von 1500 R.



Und so könnt ihr teilnehmen:

Verratet uns in den Kommentaren: Welches Spiel ihr zuerst anwerfen würdet, um den neuen Monitor einzuweihen? (Es handelt sich nicht um einen Kreativwettbewerb, am Ende entscheidet das Losglück – aber Teilnehmer, die nur „Ich will gewinnen“ schreiben, landen eher nicht im ...