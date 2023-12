Phantasie, Star Command und andere SSI-Titel auf Steam und GOG erhältlich

PC andere

Auf Valves Spiele-Plattform Steam und CD Projekts GOG.com wurde kürzlich mit neuen Titeln aus dem umfangreichen Portfolio von SSI (Strategic Simulations Incorporated) das Angebot an erhältlichen Klassikern erweitert. Der von Joel Billings gegründete amerikanische Entwickler und Publisher legte den spielerischen Fokus vermehrt auf Strategie-, Taktik- und Rollenspiel-Titel. Die ehemalige US-Firma mit Sitz in Kalifornien hatte ihre Blütezeit in den 80er- und 90er-Jahren und ist heutzutage unter Wargamern und Rollenspiel-Fans vor allem durch die Panzer General-Serie, die Eye of the Beholder-Reihe (zum User-Artikel) oder die legendäre SSI-Gold-Box-Reihe ein Begriff.

Veröffentlicht wurden die Steam- und GOG-Versionen der alten Games erneut von SNEG, einem kleinen Publisher, der von ehemaligen GOG-Mitarbeiten gegründet wurde und sich auf die (Wieder-)Veröffentlichung alter Retro-Titel spezialisiert hat.

Folgende SSI-Titel wurden als Collections oder Einzel-Titel neu auf Steam und GOG gelistet:

Phantasie 1-3 (nur komplett im Phantasie Memorial Set)

(nur komplett im Phantasie Memorial Set) Star Command

Wargame Construction Set 1-3 (oder komplett als WCS-Pack)

(oder komplett als WCS-Pack) Great Naval Battles 1-4 (nur komplett im GNB-Set)

(nur komplett im GNB-Set) Renegade - Battle for Jakob's Star

Prophecy of the Shadow

Savage Warriors

Warbreed

Hinweis: Die Great Naval Battles-Reihe ist derzeit in den deutschen Shops von Steam und GOG aufgrund eines Regionlocks nicht erhältlich.

Momentan bekommt ihr beim Kauf des insgesamt 18 Titel umfassenden "SSI-Classics"-Set auf Steam und GOG, das derzeit deutlich reduziert für 34,62 Euro (Steam) und 37,49 Euro (GOG) im Angebot ist, neben bereits früher veröffentlichten SSI-Titeln auch alle der frisch in den Katalog aufgenommenen Spiele aus der obigen Liste. Alternativ können die neuen Titel und Collections auch einzeln mit einem Launch-Rabatt erworben werden.

Zum Abschluss der News findet ihr nachfolgend noch den GOG-Trailer zur Phantasie-Serie von Entwickler Doug Wood vor, der euch einen kurzen Einblick in die Rollenspiel-Trilogie gewährt.