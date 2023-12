Pioneers of Pagonia: 100.000 Verkäufe in der ersten Woche Early-Access

PC

Pioneers of Pagonia ist seit dem 13. Dezember im Early-Access auf Steam erhältlich und verkauft sich bisher hervorragend. Wie Publisher Envision Entertainment bestätigt, gingen in der ersten Woche mehr als 100.000 Exemplare über die virtuelle Ladentheke. Das schlägt sich auch in den Steam-Charts nieder, wo das Aufbauspiel von Die Siedler-Erfinder Volker Wertich derzeit auf Platz neun rangiert.

Die Early-Access-Version ist noch bis zum 27. Dezember für 25,49 Euro erhältlich, danach kostet sie 29,99 Euro. Das nächste große Update, das den Wirtschaftskreislauf erweitert, ist für Februar 2024 geplant. Außerdem sind ein Bergbau-Update und die Einführung eines Koop-Modus in Arbeit. Bugfixes und kleinere Verbesserungen werden regelmäßig nachgereicht, wie es seit dem Release vor neun Tagen bereits drei Mal der Fall war.

Einen ersten Einblick in das Spiel gibt es in der extralangen "Viertelstunde".