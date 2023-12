Gabriel Knight 3: Fan-Patch für HD-Texturen und bunte Shirts erschienen

PC

Es ist wohl nicht abzustreiten, dass das Sierra-3D-Adventure Gabriel Knight 3 - Blut der Heiligen, Blut der Verdammten aus dem Jahr 1999 heutzutage keine Schönheitswettbewerbe mehr gewinnen würde. Dank der darin verankerten Geschichte von Jane Jensen stimmen aber immerhin die inneren Werte, so dass Classic-Adventure-Fans eigentlich nicht um den Abschluss der Gabriel-Knight-Trilogie herumkommen.

Sierra-Fan Spikey aus dem Sierrahelp-Forum hat sich nun aus Spaß das Ziel gesetzt, die alte 3D-Schabracke mit einem frischen Anstrich wieder etwas attraktiver zu machen. Dazu hat er ein HD-Texturen-Pack veröffentlicht, dass ihr ab sofort in eure bestehende Gabriel-Knight-3-Installation werfen und ausprobieren könnt. Doch erwartet keine Wunder und denkt immer dran: Wahre Schönheit kommt von innen.

Bei der Umsetzung fiel auf, dass Gabriel offenbar im Spiel von Tag zu Tag sein T-Shirt wechseln sollte. Warum in der Release-Version schlussendlich die grünen und gelben Exemplare im Schrank hängen geblieben sind, ist nicht bekannt. Dabei sieht Gabriel in gelb doch besonders... bunt aus, wie ihr dem Teaserbild entnehmen könnt. Aber mit dem HD-Texturen-Pack könnt ihr auch dafür Abhilfe schaffen und das weiße Shirt an manchen Tagen wechseln. Wie das genau funktioniert, wird euch in der Quelle erklärt.