PM: LEGO Fortnite: Ein kreativer Spielplatz für Gamer jeden Alters (Sony Playstation Blog)

Survival und Crafting sind genau das Richtige für euch? Dann solltet ihr unbedingt LEGO Fortnite eine Chance geben! Die neue Spielerfahrung erweitert das Angebot des Battle-Royale-Shooters massiv.

Erst einmal vorweg: Genau wie für die Battle-Royale-Erfahrung müsst ihr keinen Cent bezahlen! Ladet euch einfach Fortnite aus dem PlayStation Store herunter. Habt ihr das Spiel schon, müsst ihr keinen zusätzlichen Download vornehmen. Es handelt sich bei LEGO Fortnite nämlich um eine neue Spielerfahrung, die innerhalb von Fortnite zu finden ist.

Öffnet den Entdecken-Bildschirm, nachdem ihr das Spiel gestartet habt. Unten findet ihr die Von Epic Reihe, wo ihr “LEGO Fortnite” starten könnt.

Auf dem Startbildschirm habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr erstellt eure eigene Welt oder ihr tretet der Welt eines Freundes bei. Fällt eure Wahl auf Ersteres, dann könnt ihr verschiedene Optionen auswählen, um die Spielerfahrung nach euren Vorstellungen zu kreieren.

Eine weitere Entscheidung ist die Modus-Wahl. Wie sich die zwei verfügbaren Modi voneinander unterscheiden, erklären wir nachfolgend:

Überlebensmodus: Eine interessante Survival-Erfahrung! Sammelt Ressourcen, stellt nützliche Gegenstände her (“Crafting”) und errichtet Gebäude. Während ihr durch die LEGO-Welt streift, begegnen euch zudem gefährliche Kreaturen. Somit müsst ihr euch auch Konfrontationen stellen.

Sandbox-Modus: Die besonders Kreativen unter euch können hier Bauwerke verschiedenster Art bauen. Unendliche Ressourcen stehen euch zur Verfügung, weshalb ihr eure Kreativität voll ausleben dürft.

Der Überlebensmodus kann als Standard-Variante angesehen werden. Startet am besten hier, um das Spielprinzip zu erlernen. Von Null an baut ihr euch ein eigenes Dorf auf, das mit der Zeit immer größer wird. Sammelt dafür fleißig Ressourcen in einer bezaubernden Spielwelt, die abwechslungsreiche Landschaften zu bieten hat.

Doch Vorsicht! Ihr trefft auf euren Erkundungstouren immer wieder feindliche Kreaturen, mit denen ihr euch zu Beginn nicht anlegen solltet. Gott sei Dank trefft ihr auch freundlich gesinnte Charaktere in der Umgebung, von denen ihr manche für euer Dorf gewinnen könnt. Zum Beispiel treibt der altbekannte Muskelkater sein Unwesen in der Gegend.

Je mehr Ressourcen ihr gesammelt habt, desto besser. Erschafft damit immer größere Bauwerke und schaut eurem Dorf beim Wachsen zu.

Alleine müsst ihr euer LEGO-Abenteuer übrigens nicht angehen. Nein, ihr habt die Möglichkeit, euch mit bis zu sieben Spielern zusammenzuschließen! Überreicht euren Freunden dafür einen Schlüssel, sodass sie eure Welt jederzeit betreten können. Ob ihr gerade online seid, spielt dabei keine Rolle.

Die Voraussetzung für “LEGO Fortnite”: Ein Benutzerkonto bei Epic Games. Ist der Spieler dahinter jünger als 13 Jahre, erstellt er automatisch ein eingeschränktes Konto. Hier ist für das Nutzen bestimmter Funktionen die Zustimmung der Eltern notwendig. Hierbei können Elternteile verschiedene Einstellungen in Anspruch nehmen

Um das eigene Kind zu schützen, können Mama und Papa die Kindersicherung von Epic Games nutzen. Startet dafür “Fortnite”, öffnet das Hauptmenü und drückt auf das Zahnrad-Symbol. Darüber gelangt ihr in die Einstellungen, wo ihr auf die Kindersicherung zugreifen könnt.

Um unberechtigten Zugriff zu vermeiden, muss jedes Mal eine sechsstellige PIN eingegeben werden, die ihr anfangs festlegt. Macht ihr das, könnt ihr verschiedene Einstellungen tätigen.

Berechtigungen für den Sprach- und Text-Chat: Stellt ein, mit wem euer Kind über den Ingame-Chat schreiben beziehungsweise sprechen kann. Die Option “Nur Freunde” zum Beispiel beschränkt den Kontakt auf Spieler, die der Freundesliste des Kindes angehören. Wer Bedenken hat, kann den Chat auch ganz ausstellen.

Einstellungen für Käufe: Legt fest, dass eure PIN für die Kindersicherung vor einem Kauf eingegeben werden muss.

PIN aktivieren für Freundschaftsanfragen: Damit euer Kind Freundschaftsanfragen senden oder annehmen kann.

Des Weiteren hat jede Insel eine eigene Altersfreigabe. Dadurch können Eltern bestimmen, welche Inseln ihr Kind überhaupt besuchen darf.

Im Übrigen verfügt die PlayStation 5 über eine allgemein geltende Kindersicherung. Ruft dazu Einstellungen -> Familie und Kindersicherung auf, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Sowohl der Spielspaß als auch die Sicherheit ist also gewährleistet in “LEGO Fortnite”. Stürzt euch jetzt rein in eure eigene Sandbox-Welt und lasst eurer Kreativität freien Lauf!