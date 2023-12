PM: Final Fantasy XVI Echoes of the Fallen: Die Suche nach dem verlorenen Mutterkristall (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eure Abenteuer in Valisthea sind noch lange nicht zu Ende: In der Erweiterung Echoes of the Fallen erwartet euch in Final Fantasy XVI ein neuer Auftrag, in dem ihr das Geheimnis der Dämmerkristalle lüften und euch einem gefährlichen Gegner stellen müsst. Bevor ihr euch mit Clive Rosfield, seinem Bruder Joshua und Jill Warrick auf die Reise machen könnt, müsst ihr im Hauptspiel kurz vor der finalen Schlacht stehen.

Habt ihr auf der Weltkarte Ursprung freigeschaltet und die Nebenquests Blumen für ein Lächeln sowie Wo ein Wille ist … erfolgreich abgeschlossen, steht euch der neue Auftrag Echos der Gefallenen zur Verfügung. Den erhaltet ihr von der Händlerin Charon, die euch eine neue Art von Kristall zeigt, der erst kürzlich auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht ist. Das weckt natürlich euer Interesse, denn die sogenannten Dämmerkristalle scheinen Splitter eines bisher unbekannten Mutterkristalls zu sein.

Bevor ihr euch auf den Weg macht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, holt ihr euch erst einmal eure Bonusgegenstände ab. Im Systemmenü findet ihr das legendäre Panzerschwert aus Final Fantasy VII und mit der Notenrolle: Away (1987) großartige Retro-Chip-Tune-Musik, die ihr am Orchestrion abspielt.

Die Werte des Panzerschwerts sind nicht besonders hoch, ihr werdet zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon über eine stärkere Waffe verfügen. Trotzdem müsst ihr nicht auf die ikonische Optik verzichten, denn seit dem letzten Update von Final Fantasy XVI könnt ihr das Aussehen eures Schwertes nach euren Wünschen anpassen.

Besucht dafür den nächstgelegenen Arete-Stein und wählt den Menüpunkt Aussehen. Nun verpasst ihr eurer aktuell ausgerüsteten Waffe einfach den neuen Look und schwingt das Schwert wie einst Cloud Strife in Final Fantasy VII.

In der Hafenstadt Port Isolde kommt ihr schnell auf die Spur von einigen Schwarzhändlern, die euch nach einer Verfolgungsjagd mehr oder weniger freiwillig zum Fundort der Dämmerkristalle führen. Bevor ihr den versteckten Zugang zum Weisenturm betretet, solltet ihr euch noch einmal mit Heil- und Supertränken eindecken, denn auf den Etagen des gigantischen Bauwerks erwarten euch knackige Kämpfe gegen gefährliche Gegnergruppen und Minibosse sowie ein wirklich herausfordernder Superboss. Und nehmt euch in Acht vor Feinden, die mit Herdfeuer eine neue Zauberkunst beherrschen und sich mit magischen Kugeln schützen, die euch bei Berührung Schaden zufügen.

Auf dem Weg zum Gipfel erfahrt ihr spannende Details über die untergegangene Zivilisation der Gefallenen, deren Ruinen ihr überall auf der Welt findet. Was es mit den endlosen Reihen von Tanks auf sich hat, welche Experimente an den Kreaturen im Turm durchgeführt wurden und was genau das automatische Abwehrsystem des Turm beschützen will, das wird erst klar, wenn ihr die Spitze erreicht habt.

Habt ihr die zähen Minibosse, wie zum Beispiel die einäugige Kreatur Angra Mainyu mit ihrer Spezialattacke Todesroulette, die eure ganze Truppe auf einen Schlag auslöschen kann, bezwungen, erwartet euch mit Omega die ultimative Herausforderung. Langjährige Fans kennen den optionalen Superboss aus Final Fantasy V und ahnen bereits, was sie im Kampf gegen das mechanische Ungetüm erwartet.

Ohne zu viel zu verraten: Es wird episch. Bereitet euch auf einen langen Kampf vor, der sich zwar von anderen Esper-Kämpfen unterscheidet, aber mindestens genauso viel visuelle Kraft besitzt und in seiner Art bisher einzigartig in Final Fantasy XVI ist.

Habt ihr das spannende Abenteuer heil überstanden, besucht auf jeden Fall gleich die Werkstatt Zum Blühenden Amboss im Versteck. Hier könnt ihr aus den einzigartigen Materialien, die ihr gesammelt habt, unter anderem die mächtige Omega-Waffe herstellen. Das Schwert aus lebendem Gewebe und synthetischem Material sieht nicht nur bedrohlich aus, sondern katapultiert auch eure Angriffswerte in die Höhe. So könnt ihr der ultimativen Bedrohung im Untergang etwas entspannter entgegensehen.

Die Erweiterung Echoes of the Fallen ist entweder einzeln oder als Teil des Erweiterungspasses erhältlich, in dem auch der DLC The Rising Tide enthalten ist, der voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen wird.

