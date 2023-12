PM: Valhalla ruft! Das bietet der kostenlose DLC von God of War Ragnarök (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr bekommt nicht genug von Kratos in God of War Ragnarök? Dann wird es euch sicherlich freuen, dass ihr mit Valhalla ab sofort einen neuen und kostenlosen DLC für den PlayStation-Blockbuster herunterladen könnt, in dem der berühmte Spartaner ein weiteres Mal die Hauptrolle übernimmt. Allerdings unterscheidet sich diese herausfordernde Reise deutlich von den vielen Abenteuern, die er bislang bestritten hat.

Die Geschichte von Valhalla ist nach den Ereignissen von God of War Ragnarök angesiedelt und dient somit als Epilog. Ihr müsst das Hauptspiel zwar nicht unbedingt durchgezockt haben, um den DLC zu starten – es wäre jedoch nicht verkehrt, wenn ihr bereits eine Ahnung von all dem hättet, was in der epischen Erzählung rund um Kratos und Atreus passiert. Am Ende liegt die Entscheidung aber ganz bei euch.

Während sich Sohn Atreus mittlerweile an anderen Orten aufhält, begleiten wir Kratos und Wegbegleiter Mimir bei einer Bootsfahrt, die am Ufer von Walhall endet. Zunächst sind die Türen ins Innere noch verschlossen, doch mit brachialer Kraft gelingt es Kratos, das Tor zu öffnen und damit eine der wohl persönlichsten und nachdenklichsten Reisen zu beginnen, die alles von ihm abverlangen wird.

Hinter God of War Ragnarök: Valhalla versteckt sich ein Roguelite-Abenteuer, in dem ihr euch nach und nach immer härter werdenden Herausforderungen stellen müsst. Wie schwer die Sache wird, stellt ihr schon beim Betreten von Walhall fest. Bevor ihr euch nämlich den vielen Gegnern und Bossen stellt, verschwindet eure bisherige Ausrüstung auf magische Art und Weise.

Lediglich eure Waffen mit ihren jeweiligen Fähigkeitsbäumen, ein Schild sowie eine der drei Optionen von Spartas Rage stehen zu Beginn eines Durchgangs zur Verfügung. Und für alle unter euch, die sich nun fragen, was wir mit Durchgang meinen. Weil es sich bei Valhalla um einen Roguelite-Spielmodus handelt, ist der Tod von Kratos im Kampf nicht wirklich das Ende der Reise. Stattdessen kehrt ihr an den Anfang zurück und müsst euch erneut durch die Tiefen von Walhall kämpfen.

Der Tod hat allerdings noch eine weitere schmerzhafte Konsequenz. Während ihr euch gegen die Feinde in Walhall stellt, findet ihr regelmäßig Truhen in der Spielwelt, die euch mit verschiedenen Vorteilen versorgen. Das können Runenangriffe, temporäre Glyphen, Werte-Verbesserungen und viele andere Boni sein, die euch auf eurem Weg helfen werden. Sobald ihr jedoch von einem Gegner erledigt werdet – und ihr euch am Anfang wiederfindet – sind all diese Verbesserungen weg!

Belohnungen gibt es für eure endlosen Walhall-Durchgänge aber trotzdem – und zwar in Form verschiedener Währungen, die ihr vor den Toren der Prüfungen für permanente Upgrades ausgeben könnt. Dabei spielen Werte wie Stärke, Abwehr, Vitalität, Abklingzeit, Runenkraft oder Glück eine Rolle. Jeder Versuch macht euch also nicht nur stärker, sondern theoretisch auch die Herausforderung etwas einfacher. Weitere Boni gibt es zudem, wenn ihr spezielle Aufträge abschließt oder den nächsten Durchgang mit einem bestimmten Schild und einer markierten Spartas Rage startet.

Spielerisch werdet ihr euch in God of War Ragnarök: Valhalla mit Kratos von Raum zu Raum kämpfen, die meist mit bekannten Gegnern aus dem Hauptspiel bestückt sind. Habt ihr die Welle an Feinden aus dem Weg geräumt, geht es direkt durch eine weitere Tür zur nächsten Auseinandersetzung. Macht euch allerdings keine Sorgen, wenn ihr häufiger mal ins Gras beißt. Die Geschichte wird immer durch kleine Dialoge oder Sequenzen fortgesetzt – selbst nach dem x-ten Tod. Wer das Ende sehen möchte, wird aber nicht drum herumkommen, alle Bosse zu besiegen.

Liegt das Finale von God of War Ragnarök für euch schon ein bisschen zurück und ihr müsst euch erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen – oder ihr wollt es zunächst einfach etwas ruhiger angehen lassen – dann ist die Auswahl des Schwierigkeitsgrads die richtige Adresse für euch. Der DLC bietet nämlich fünf unterschiedliche Schwierigkeitsoptionen, die die Reise durch Walhall herausfordernder machen. Je mehr ihr euch zutraut, desto höher fallen dann auch die Belohnungen aus.

Abschließend noch etwas zur Rüstung von Kratos. Vor jedem Durchgang könnt ihr den Look nach euren Wünschen anpassen. Spielerische Vorteile bringt das zwar nicht – es sieht aber immerhin ziemlich cool aus! Außerdem lassen sich auch noch verschiedene Rüstungen im DLC freischalten.

Wie wir anfangs schon erwähnt haben, kann der Valhalla DLC von God of War Ragnarök ohne weitere Kosten für PlayStation 5 und PlayStation 4 heruntergeladen werden. Ihr benötigt nur das Hauptspiel, um anschließend auch das Roguelite-Abenteuer starten zu können. Weitere Details gibt es im PlayStation Store oder im Video von Inside PlayStation.