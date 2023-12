Bobby Kotick verlässt am 29. Dezember Activision Blizzard

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im vergangenen Oktober sollte der mit übernommene CEO Robert „Bobby“ Kotick bis Ende des Jahres auf seinem Posten verbleiben, um am Integrationsprozess der beiden Unternehmen mitzuwirken.

Jetzt hat Microsoft bekannt gegeben, dass Bobby Kotick am 29. Dezember das Unternehmen verlassen wird. In einer Mail hat er sich bei allen Mitarbeitern von Activision Blizzard bedankt, die ihn über viele Jahre unterstützt haben und sieht den Zusammenschluss der beiden großen Studios als wichtigen Garant an, in der Branche weiterhin führend zu bleiben.

Auch Phil Spencer, Leiter der Unterhaltungsabteilung von Microsoft, fand nur lobende Worte für Bobby und hob in einer internen Memo die zahlreichen weltweit bekannten Spielereihen und Spiele hervor, wie Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga hervor, die unter Koticks Leitung entstanden sind.

Dieser Entwicklung gingen jahrelange Skandale und Kontroversen über Activision Blizzard voraus, wie die sexuelle Diskriminierung von Mitarbeiterinnen oder die Stagnation des Spieleportfolios von Blizzard nach deren Übernahme von Activision, für die Bobby Kotick verantwortlich gemacht wurde. Aber auch seine Businessstrategie, Spiele so gewinnbringend wie möglich zu vermarkten, wurde von Kritikern als Einschränkung der Kreativität und Innovation bei der Spieleentwicklung angesehen.

Mit dem Weggang von Bobby Kotick hat Phil Spencer Änderungen an der erweiterten Führungsetage von Activision Blizzard vorgenommen. So werden Thomas Tippl (stellvertretender Vorsitzender, Activision Blizzard), Rob Kostich (Präsident, Activision Publishing), Mike Ybarra (Präsident, Blizzard Entertainment) und Tjodolf Sommestad (Präsident, King) Matt Booty (Präsident der Microsoft Studios) unterstellt. Die Führungsteams von Activision Publishing, Blizzard und King bleiben bestehen, ohne dass sich an der Struktur der Studios und Geschäftsbereiche etwas ändern soll.