PM: PS.Blog – Game of the Year 2023: Die Gewinner (Sony Playstation Blog)

Die Umfragen sind abgeschlossen, und eure Stimmen für das PlayStation Blog Game of the Year 2023 sind ausgezählt. Die Gewinner dieser Preise in 18 Kategorien wurden ausschließlich durch die Wahl der Spieler bestimmt. Ein Dankeschön an alle, die abgestimmt haben und – angesichts der genialen Spiele, die in den letzten 12 Monaten veröffentlicht wurden – ein paar echt schwierige Entscheidungen treffen mussten. Und natürlich bedanken wir uns bei allen Studios und ihren kreativen Köpfen, deren Arbeit dazu beigetragen hat, das PlayStation-Jahr 2023 zu definieren.

Im Jahr 2023 haben sich neue Gesichter sofort als Gaming-Ikonen etabliert. Die Abenteurer von Baldur’s Gate 3 hatten die Qual der Wahl, wen sie auf ihrer Reise durch die Vergessenen Reiche im Lager auf die Bank setzen sollten, neue Herausforderer reihten sich in Street Fighter 6 mühelos neben den langjährigen Hauptcharakteren ein und Cid mit seiner markanten Stimme gewann die Herzen in ganz Valisthea und darüber hinaus. Dennoch war es Venom – ein Kraftpaket mit starker physischer Präsenz durch das Charakterdesign von Insomniac und einer beunruhigenden Darbietung von Horror-Legende Tony Todd – der den ersten Platz belegte.

Marvel’s Spider-Man 2 hat eine Menge Herzblut in die umfangreiche Story-Kampagne gesteckt. Egal, ob wir ruhigere Charaktermomente genießen oder uns in die bombastischen Beats auf Blockbuster-Niveau stürzen – alles war von starken Emotionen geprägt. Insomniac ist es gelungen, dass wir uns in die Darsteller und ihre Handlungsstränge hineinversetzen konnten, was dazu führte, dass Wendungen und Enthüllungen umso stärker einschlugen. Und ihr habt eindeutig zugestimmt: Mit der Summe der Stimmen gewann es die Platin-Trophäe für die beste Story des Jahres 2023.

Ein noch größeres, viel umfangreicheres New York von Marvel, durch das man schwingen und schweben kann. Ray-Tracing, unabhängig von der gewählten Grafikeinstellung. Visuell beeindruckende Schauplätze, die das Next-Gen-Potenzial der PS5 zur Geltung bringen. Eine SSD-gestützte Schnellreiseoption, die man selbst erlebt haben muss, um es zu glauben. Aus all diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, dass Marvel’s Spider-Man 2 den ersten Platz für das beste grafische Showcase im Jahr 2023 erhalten hat. Hut ab vor Insomniac.

Remedy vereint das Realistische mit dem Surrealen und liefert so eine beeindruckende, traumhafte Grafik. Alan Wake 2 verbindet auf innovative Weise stimmungsvolle Spielgrafiken mit in die Spielwelt projizierten Live-Action-Aufnahmen. Das Ergebnis ist eine unberechenbare, realitätsnahe Welt, in der alles passieren kann. Der Effekt reicht von verblüffenden, bildschirmfüllenden Blitzen bis hin zu spektakulären Momenten wie einer unvergesslich und unglaublich dramatischen Musiksequenz, die man selbst gehört haben muss. Das ist das visuelle Storytelling von Remedy.

Das wütende Gebrüll und die unheimliche Stimme von Venom. Der harte, nasse Aufprall eines Netzschusses. Das energetische Knistern von Miles’ bioelektrischen Kräften. Das allgegenwärtige Hintergrundsummen (und Gesprächsfetzen) einer lebendigen, atmenden Stadt. Die perfekte Platzierung von feindlichen Positionen durch 3D-Audio. Die Audio-Teams von Insomniac haben dem Studio die wohlverdiente Auszeichnung der Platin-Trophäe für Audiodesign eingebracht.

Von den allerersten Akkorden von EARTHGANGs “Swing”, die unseren ersten Netzschwinger in Richtung des eröffnenden Zusammenstoßes mit Sandman antreiben, bis hin zur subtil disharmonischen Version von Peters Heldenthema, das seine fortschreitende Vereinnahmung durch den Black Suit repräsentiert, hat der erneut als Komponist auftretende John Paesano den Soundtrack von Marvel’s Spider-Man 2 so gestaltet, dass er die jeweilige Reise unserer Helden verkörpert und uns mit auf diese Reise nimmt. Darüber hinaus sorgen lizenzierte Titel für die perfekte Untermalung einiger großer emotionaler Momente.

Insomniac hat nicht nur die Anzahl der Spider-Men verdoppelt, als die man in Marvel’s Spider-Man 2 spielen kann, sondern auch mehr als 70 Barrierefreiheitsoptionen geschaffen. Zu den neuen Ergänzungen und zu den Aktualisierungen alter Favoriten gehören die Modifizierung von Schwierigkeitsgraden und Gameplay-Hilfen, Tastenkombinationen, Spielgeschwindigkeit und Audiofrequenzsteuerung. Mit einem Update nach der Veröffentlichung Anfang 2024, das Audiodeskriptionen, Screenreader und kontrastreiche Umrisse beinhaltet, will Insomniac sicherstellen, dass jeder die Maske tragen kann!

Falls ihr beim Spielen von Marvel’s Spider-Man 2 verwirrt auf euren DualSense-Controller geschaut habt, wart ihr nicht allein.

Insomniac verdient Lob für die vielseitige Nutzung der DualSense-Funktionen, sei es ein rasanter Faustschlag oder eine geschleuderte Netzleine, asymmetrischer Druck auf adaptive Trigger, um Partikelzusammenstöße zu beheben, eine Superschleuder, deren Handhabung sich wie die beste Gummibandaktion der Welt anfühlt, und vieles mehr. Der wohl größte Nervenkitzel war jedoch das urzeitliche Gebrüll, das aus dem Lautsprecher des Controllers ertönte, als der in einen schwarzen Anzug gekleidete Peter zum Kampf ansetzte – ein bedrohlicher Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

Eines der besten Beispiele für entscheidungsbasierte Rollenspiele dieses Jahres (und aller anderen) wird noch besser, wenn man sich in Gesellschaft von Freunden in die Vergessenen Reiche wagt. Neben den intensiven Diskussionen, die sich vor jedem Würfelwurf ergeben, gibt das daraus resultierende Chaos aus mehreren Stimmen, die die Questlinien gestalten, Abenteurern mit parallel laufenden Solokampagnen die Möglichkeit, Larians sorgfältige Arbeit zu erleben: von verschiedenen beiläufigen Dialogen bis hin zu kompletten, bisher ungesehenen Szenarien zeigt es, wie viel Gedanken und Arbeit in das Spiel geflossen sind. Ein fantastisches Spiel.

Epic hat im Jahr 2023 alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Fortnite zu verbessern, ein Spiel, das ohnehin schon eine hohe Messlatte für innovative Inhaltsupdates setzt. Anfang dieses Jahres präsentierte Epic eine neue grafische Überarbeitung für Fortnite und nutzte die Leistung der Unreal Engine, um die lebendige Grafik von Battle Royale auf ein neues Niveau zu heben. Doch die Krönung des Jahres 2023 ist die Einführung von drei neuen Titeln in das Fortnite-Ökosystem. LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival wurden diesen Monat eingeführt und bieten neue Möglichkeiten, mit Freunden zu spielen. Fortnite bietet euch nun alles, was ihr braucht, um epische Siege einzufahren, in der LEGO-Wildnis zu überleben und zu bauen, auf den ersten Platz zu rasen oder mit Freunden abzurocken. Fortnite-Spieler haben also alle Hände voll zu tun.

Wenn eine Erweiterung die Spieler dazu zwingt, das Spiel noch einmal von vorne zu beginnen, dann weiß man, dass man etwas Besonderes vor sich hat. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty integriert einen moralisch fesselnden Spionagethriller in eine Welt, in der Recht und Unrecht jede Bedeutung verloren haben. Das Spiel fügt jeder Entscheidung eine Nuance hinzu und verleiht euren Handlungen eine Bedeutung, die das Basisspiel nur ansatzweise erreicht hat, und bringt zusammen mit einer Fülle von Gameplay-Verbesserungen, neuen Waffen und Cyberware Struktur in eine Welt voller Chaos.

EA Sports FC 24 markiert den ersten Schritt in eine neue Ära für die Welt des Fußballs, in der Authentizität und Realismus des Spiels die treibende Kraft sind. Die Implementierung der HyperMotionV-Technologie auf der PS5 überträgt den Rhythmus und die Bewegungsabläufe des realen Fußballs in das Spiel, indem volumetrische Daten von über 180 hochkarätigen Spielen aus Wettbewerben wie der UEFA Champions League der Männer und Frauen, der Premier League und mehr verwendet werden. Auch die verbesserte Frostbite-Engine kommt zum Einsatz, damit sich jeder Moment in EA Sports FC 24 noch authentischer anfühlt – von deinem Trikot, das sich im Wind kräuselt, bis hin zu einem noch besseren Spieltagserlebnis. Das Ergebnis ist einer der visuell detailliertesten und realistischsten Beiträge zum weltweiten bekannten Spiel, die es bisher gab.

Sea of Stars ist eine Hommage an die RPGs der 16-Bit-Ära und setzt einen neuen Standard für das gesamte Genre. Das Spiel wirft die Frage auf, was die rundenbasierten Abenteuer von damals so gut gemacht hat und versucht, all diese Eigenschaften noch besser zu machen. Vom fesselnden Kampfsystem bis hin zur durchdachten Steuerung erfindet es die Interaktion mit der Welt immer wieder neu, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Damit zeigt es, dass die Begeisterung für das Genre lebendig ist, sowohl im Design als auch hinsichtlich des Spielspaßes.

Obwohl der VR-Modus von Resident Evil 4 aufgrund seiner späten Veröffentlichung nicht an den diesjährigen Awards teilnehmen konnte, stellte Capcoms Survival-Horror-Reihe dennoch eine überragende Präsenz in der Kategorie “PS VR2 Game of the Year” unter Beweis: Der VR-Modus von Resident Evil Village erhielt die meisten Stimmen, Horizon Call of the Mountain landete knapp dahinter. Der Rest der Stimmen verteilte sich jedoch fast gleichmäßig auf die Mehrheit der umfangreichen Nominiertenliste und unterstreicht, wie viele der vielfältigen PS VR2-Erlebnisse bei Spielern weltweit Anklang finden.

In einer der am härtesten umkämpften Kategorien der gesamten Preisverleihung lieferten sich zwei Titel ein Kopf-an-Kopf-Rennen für die Dauer der Abstimmung. Am Ende siegte der Zauberstab über die Kettensäge, denn Hogwarts Legacy setzte sich mit etwas mehr als 0,5 Prozent der Stimmen gegen Resident Evil 4 durch – ein ähnliches Duell wie im letzten Jahr in der Kategorie “Most Anticipated Game of 2023 and Beyond”. Auf den Plätzen Silber und Bronze ging es ähnlich knapp zu, weniger als 0,5 trennte drei weitere Spiele. Am Ende belegten das hochgelobte Souls-ähnliche RPG Lies of P und das neueste Werk des Genre-Erfinders FromSoftware, Armored Core VI Fires of Rubicon, die verbleibenden Spitzenplätze in dieser Kategorie.

2023 war ein großartiges Jahr für Spiele, und jeder der zahlreichen Nominierten hatte eine reelle Chance, sich den Spitzenplatz für das PS5-Spiel des Jahres zu sichern. Als die Abstimmung endete, wurde Marvel’s Spider-Man 2 zum Lieblingstitel der Spieler der letzten 12 Monate gewählt und setzte damit der unglaublichen Serie von PS5-Veröffentlichungen von Insomniac ein weiteres Sahnehäubchen auf.

Viele Teams hätten es verdient, zum Studio des Jahres gekürt zu werden. Doch selbst, als die Spieler die schwierige Entscheidung trafen, wer ihre Stimme in dieser Kategorie verdient, hatten wir Zeit, über die fantastische Arbeit der Kreativen in der Branche und auf der ganzen Welt nachzudenken, die uns allen in den letzten 12 Monaten so wunderbare Spielerlebnisse beschert haben. Die Arbeit von Insomniac an der Rückkehr der Spider-Men Peter Parker und Miles Morales fand bei genügend Spielern Anklang, um die Platin-Trophäe zu gewinnen, aber wir gratulieren auch allen anderen Nominierten, für die die Fans gestimmt haben.

Der Debüt-Trailer zu Grand Theft Auto VI bot einen verlockenden Einblick in die visuelle Vielfalt und Next-Gen-Grafik, die PS5-Spieler bei ihrem Besuch in Vice City erwarten wird. Angesichts der rekordverdächtigen Anzahl an Aufrufen, die der Trailer bis heute erhalten hat, wird die Bevölkerung der Stadt bei der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 explodieren.

