PM: Die besten Geschenkideen für PlayStation-Gamer (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr seid noch auf der Suche nach einem Präsent für eure Freunde und Familie oder möchtet euch vielleicht selbst beschenken? In dem großen Geschenkeratgeber von PlayStation entdeckt ihr viele Ideen für PS4- und PS5-Gamer – von der brandneuen PlayStation 5 Slim und der PlayStation VR2 über die besten Spiele des Jahres bis zu essentiellem Zubehör und begehrten Sammlerstücken. Wir stellen euch einige Geschenkideen vor, mit denen ihr euch und euren Liebsten garantiert eine Freude machen könnt.

Brillante 4K-Grafik, blitzschnelle Ladezeiten dank ultraschneller SSD, Tempest 3D-Audio-Technologie und der innovative DualSense Wireless-Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern: Bestellt die brandneue PlayStation 5 Slim als Standard- oder Disc-Edition mit 1 TB SSD direkt bei PlayStation und erlebt hautnah Gaming der nächsten Generation.

Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen: Mit Marvel’s Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, Baldur’s Gate 3, Call of Duty: Modern Warfare III, Resident Evil 4 Remake, EA Sports FC 24 oder Avatar: Frontiers of Pandora, um nur einige zu nennen, sind in diesem Jahr so viele großartige Spiele erschienen. Erfüllt einem Freund oder Familienmitglied einen Wunsch und verschenkt genau das Spiel, das er oder sie sich am meisten wünscht. Wenn ihr die Vorlieben nicht genau kennt, lasst euch inspirieren, zum Beispiel von den besten lokalen Multiplayer-Spielen für PS5, und schon könnt ihr über die Feiertage gemeinsam auf der Couch zocken.

Wenn ihr auf den letzten Drücker noch ein Geschenk braucht, sind die PlayStation-Geschenkgutscheine immer eine gute Wahl. Ihr habt viele unterschiedliche Designs zur Auswahl, mit denen ihr den Gutschein personalisieren könnt. Schreibt noch eine nette Grußbotschaft und wählt den Wert der Guthabenkarte: Der oder die Beschenkte kann sich dann im PlayStation Store aussuchen, was das Herz begehrt, zum Beispiel die besten Spiele, Add-ons oder eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Ihr seid auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk? Dann ist PlayStation VR2, die bahnbrechende nächste Generation des VR-Gaming, die perfekte Wahl. Ausgestattet mit der revolutionären PlayStation VR2 Sense-Technologie, 3D-Audio und brillanter 4K-HDR-Grafik taucht ihr dank der Power der PS5 in fantastische Welten ein, die echt aussehen und sich auch echt anfühlen. Am besten holt ihr euch PS VR2 gleich zusammen mit dem Spiel Horizon Call of the Mountain, in dem ihr mit dem neuen Charakter Rya die beeindruckend realistische Umgebung erkundet und atemberaubende Abenteuer erlebt.

Ihr möchtet Fans von Top-Spielen, wie God of War Ragnarök, The Last of Us, Gran Turismo, Ghost of Tsushima oder Horizon Forbidden West eine große Freude machen? Dann lohnt sich ein Besuch im Shop von PlayStation Gear. Beim Stöbern in der riesigen Auswahl an exklusiven Kollektionen und einzigartigen Sammlerstücken rund um PlayStation werdet ihr bestimmt fündig.

Musik spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Spielwelten zum Leben zu erwecken. Hervorragende Beispiele sind der atmosphärische Soundtrack von Horizon Forbidden West, die Musik von Gustavo Santaolalla & Mac Quayle aus The Last of Us Part II oder der epische God of War Ragnarök-Score des Komponisten Bear McCreary. Die teilweise stark limitierten Vinylversionen der Soundtracks sind bei Sammlern begehrt und eignen sich hervorragend als persönliches Geschenk.

Gemeinsam spielen macht doppelt so viel Spaß und einen zusätzlichen Controller kann man immer gut gebrauchen: Den DualSense Wireless-Controller bekommt ihr in vielen stylischen Farben, zum Beispiel in der brandneuen Deep Earth-Collection mit den Modellen Cobalt Blue und Volcanic Red. Als dritter Controller der Serie im schicken Metallic-Finish kommt am 26. Januar 2024 noch Sterling Silver hinzu, den ihr jetzt schon vorbestellen könnt. Das komplette Angebot an DualSense Wireless-Controllern sowie die farblich passenden Konsolen-Cover bekommt ihr unter anderem direkt bei PlayStation.

Der DualSense Edge Wireless-Controller bietet mit austauschbaren Stickkappen, anpassbarer Tastenbelegung, konfigurierbaren Rücktasten oder der Einstellung von Stick-Empfindlichkeit und Totzonen ein Höchstmaß an Individualisierung und eignet sich ganz besonders als Geschenk für alle, die ihren eigenen Spielstil perfektionieren möchten. Für welche Spiele sich der Profi-Controller besonders lohnt und wie ihr den DualSense Edge optimal konfiguriert, erfahrt ihr in unseren Blogposts.

Die Spielebibliothek wächst rasant und der Speicherplatz wird langsam knapp? Das Problem kennen wir auch. Spart euch die Zeit für erneute Downloads und erweitert den Speicher eurer PS5 mit einer kompatiblen M.2-SSD. Der Einbau ist ganz einfach und schon nach ein paar Minuten habt ihr jede Menge Platz für eure PS4- und PS5-Spiele.

Besonders gut auf dem Gabentisch macht sich die offiziell lizenzierte WD_BLACK SN850P NVMe™-SSD für PS5-Konsolen, mit der ihr den internen Speicher um bis zu 4 TB erweitern könnt. Neben einem speziell für den M.2-Steckplatz der PlayStation 5 optimierten Kühlkörper bietet das Modell eine blitzschnelle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6.600 MB/s.

Zusätzlichen Speicherplatz an PS4 und PS5 verschafft ihr euch mit einem externen USB-Laufwerk wie dem offiziell lizenzierten Game Drive von Seagate mit schnellem USB 3.0-Anschluss und bis zu 2 TB Speicherkapazität. Die perfekte Option, um PS4-Spiele zu speichern und direkt vom Laufwerk aus zu spielen. Außerdem könnt ihr PS5-Spiele aus dem internen Speicher auslagern, wenn ihr sie gerade nicht benötigt. Wenn ihr sie wieder haben wollt, kopiert ihr sie einfach zurück. Das geht meist schneller, als die Spiele erneut herunterzuladen.