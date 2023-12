PM: Destiny 2: Neue Aktivitäten in der Saison des Wunsches (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hüter haben in der Saison der Hexe uralte Arkane Magie gemeistert und Savathûn, die Schargöttin der Lügen, wiederbelebt, um in Destiny 2 dem Geheimnis des Portals ein Stück näher zu kommen. Doch um in das Innere des Reisenden vorzudringen und dort den Zeugen zu konfrontieren, der sich darauf vorbereitet, das Universum dem Untergang zu weihen, muss ihnen der lange verschollene Fünfzehnte Wunsch gewährt werden.#

Kein einfaches Unterfangen, denn nur die letzte einer wunscherfüllenden Spezies, die als Ahamkara bekannt ist, könnte dies erreichen. Ihr Name ist Riven, die Tausendstimmige und die Hüter haben ihr vor langer Zeit das Herz herausgerissen. Es ist Mara Sov und ihren Techians zu verdanken, dass ihr mit Rivens Seele kommunizieren und um Hilfe bitten könnt. Die Begeisterung des getöteten Wunschdrachens, seinen Bezwingern zu helfen, hält sich aber verständlicherweise in Grenzen.

Ihr müsst euch auf einen Handel einlassen, um Rivens Gunst zu erlangen und ihrer Spezies zu helfen, sich vom Rande der Ausrottung zu befreien. Sie wird euch bitten, das letzte verbliebene, nicht korrumpierte Ahamkara-Ei tief unter der Träumenden Stadt zu bergen. Gelingt das, wird euch der Fünfzehnte Wunsch erfüllt und ihr könnt das Portal ins Innere des Reisenden betreten.

Neben den wöchentlichen Story-Missionen erwarten euch in der Saison des Wunsches unter anderem großartige saisonale Aktivitäten in der Träumenden Stadt und neue spannende Herausforderungen. Wir möchten euch einige der neuen Aktivitäten vorstellen und geben euch Tipps, wie ihr an die beste Beute kommt.

Die Drei-Spieler-Aktivität führt euren Einsatztrupp durch die verschlungenen Pfade unterhalb der Träumenden Stadt. Eure Aufgabe ist es, die Eindringlinge zu bekämpfen und am Ende eines Durchgangs den hartnäckigen Boss zu Fall zu bringen, um eure verdiente Belohnung abzuholen. Ihr startet Rivens Versteck mit eurem Einsatztrupp in der H.E.L.M. Falls ihr kein Team habt, findet ihr eines über die Spielersuche.

Ihr müsst aber sehr gut aufpassen, denn die Wege durch das Versteck sind mit tödlichen Fallen gespickt. Ihr müsst durch Areale mit giftigen Wolken navigieren und aufpassen, nicht von Speeren aufgespießt. die aus dem Boden schnellen aufgespießt zu werden oder dass euch bewegliche Blöcke in den Abgrund befördern. Außerdem erlernt ihr neue Mechaniken, damit ihr die Bosse bezwingen könnt. Beispielsweise müsst ihr einen Debuff aufnehmen, um den Schild eines Bossgegners zu durchdringen und Schaden anzurichten. Aber aufgepasst: Die Zeit ist begrenzt und wenn ihr den Debuff zu lange in euch tragt, sterbt ihr.

Bevor ihr euch in die saisonalen Aktivitäten begebt oder Missionen in der Träumenden Stadt absolviert, solltet ihr regelmäßig Rivans Seele einen Besuch abstatten. Ihr findet die geisterhafte Ahamkara, indem ihr in der H.E.L.M. durch das Portal geht. Öffnet hier Wunsch-Engramme, um die neuen saisonalen Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu sammeln, holt euch die Beutezüge, die wertvolle Erfahrungspunkte und „Rivens Seele“-Ruf bescheren und holt euch die Rangprämien ab.

Tipp: Wunschcrafting

Ihr habt bei Rivens Seele die Möglichkeit, Wunsch-Engramme zu dekodieren und neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erhalten. Schaut euch auf jeden Fall die Saisonalen Boni der Saison des Wunsches genau an und schaltet Wunschcrafting möglichst schnell frei. So erhaltet ihr garantiert jede Woche bei der ersten Fokussierung eines Wunsch-Engramms eine Waffe mit Tiefenblick-Resonanz, für die ihr noch keinen Bauplan habt.

Ihr sucht eine echte Herausforderung? Kein Problem, versammelt euren Einsatztrupp oder nutzt die Spielersuche, um in Die Windung die vielen Pfade in Rivens Versteck auf eine ganz besondere Weise zu erkunden. Im Vergleich zu Rivans Versteck ist einiges mehr zu beachten. Um an fette Beute zu gelangen, reicht es nicht aus, nur einen Pfad abzuschließen, sondern ihr müsst eure Erkundung sofort fortsetzen. Mit jedem weiteren Pfad treffen ihr auf immer mehr und stärkere Gegner, die euch das Leben schwer machen wollen. Außerdem habt ihr nur eine begrenzte Anzahl von Wiederbelebungen. Verliert ihr das letzte Leben, ist euer Abenteuer zu Ende.

Doch Rivan lässt euch nicht im Stich und bietet euch Boni an, mit denen ihr eure Chance auf den Erfolg verbessert (eingehender Schaden wird reduziert, zusätzliche Leben). Für diese Gaben des Drachen braucht ihr Wunschglas-Scherben, die ihr in zerstörbaren Töpfen und Vasen findet und manchmal auch von besiegten Gegnern hinterlassen werden.

Um den wöchentlichen Highscore zu knacken,müsst ihr in Die Windung 100.000 Punkte erreichen, also entsprechend viele Wunschglas-Scherben einsammeln. Besonders schnell gelingt euch das, wenn ihr einen Scherbensammler entdeckt und unschädlich macht, bevor dieser verschwinden kann. Ein Hinweis auf dem Bildschirm zeigt euch an, wenn dieser besondere Gegner erscheint.

Tipp: Vorsicht vor den falschen Schatztruhen

Wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Scherben gesammelt habt, öffnet sich ein versteckter Zugang zu zwei Schatztruhen. Doch bevor ihr euch voller Freude auf die Schatztruhen stürzt, schaut euch ganz genau um. Auf dem Bild seht ihr die Löcher im Boden unter der linken Schatztruhe. Versucht ihr sie zu öffnen, werdet ihr aufgespießt.

Obwohl er nicht Teil der Saison ist, gehört der zweite Dungeon, der im Lightfall-Dungeon-Key enthalten ist, zu den besten Endgame-Inhalten, die man sich in Destiny 2 wünschen kann. In den schneebedeckten Bergen der Europäischen Todeszone erwartet euch eine anspruchsvolle Herausforderung. Der Dungeon macht euch mit neuen, abwechslungsreichen Mechaniken vertraut, bietet frische Bosskämpfe und belohnt euch mit einzigartigen Waffen und Ausrüstung. Wir wollen nicht zu viel verraten und euch vielleicht den Spaß verderben, die vielen Geheimnisse eines verfallenen Schlosses aus dem Dunklen Zeitalter selbst zu entdecken und beschränken uns auf ein paar Tipps für den Einstieg.

Besucht zuerst Ikora Rey im Turm und sammelt die Quest „Im Schatten des Berges“ ein. Nun könnt ihr direkt in die Europäische Todeszone reisen und das Abenteuer beginnen. Ihr findet euch auf einem verschlungenen Pfad wieder und müsst den Berg erklimmen. Falls ihr anfangs Schwierigkeiten habt, die Richtung zu erkennen: Orientiert euch an den roten Fahnen und macht euch auf einige heikle Sprünge in luftiger Höhe gefasst.

Auf dem richtigen Weg zum Gipfel entdeckt ihr schon bald eure erste Schatztruhe, aber freut euch nicht zu früh: Wie ihr in Die Windung gelernt habt, ist Gier kein guter Ratgeber und ihr müsst euch die Zeit nehmen, genauer hinzusehen. Entdeckt ihr einen bläulichen Schimmer, dann lasst die Finger von der Truhe und geht weiter. Öffnet ihr die Schatztruhe, erwartet euch keine Beute, sondern eine explosive Überraschung. Stellt euch vor, ihr habt euch mit dem ganzen Einsatzteam erwartungsvoll versammelt und dann werdet ihr ausgelöscht und müsst erneut beginnen.

Seid ihr an einer Hängebrücke angekommen und seht in der Entfernung schon die Gemäuer des Schlosses, dann steht die erste von drei Boss-Herausforderungen kurz bevor. Mit Rathil, dem ersten gebrochenen Ritter Fokruls, wartet ein mächtiger Hohn auf euch. Ihr könnt ihm erst Schaden zufügen, wenn ihr seinen Schutzschild durchbrochen habt. Die Mechanik solltet ihr unbedingt selbst herausfinden, dann ist die Freude über den hart erkämpften Sieg umso größer.