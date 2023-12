PM: Monster Hunter™: Zurück zu World – Uralter Wald & Groß-Jagras! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hallöchen!

Wie geht die Jagd voran?

Willkommen zu unserem nächsten Zurück zu World-Community Blog! Diese Woche beschäftigen wir uns mit den Dingen, denen neue Jäger*innen in Monster Hunter: World als erstes gegenüberstehen müssen – der erste Jagdgrund, euer erstes Rüstungsset und eure erste Waffe und natürlich euer erstes Monster!

Doch zuvor noch eine kurze Erinnerung, dass der Steam „The Game Awards“ Sale am 21. Dezember endet. Ihr habt also nur noch wenige Tage, um World zum bisher günstigsten Angebot zu sichern! Hier geht’s zum Store!

Jetzt wird es Zeit in den uralten Wald aufzubrechen…

Willkommen im uralten Wald, einem üppigen, grünen Areal, dass so dicht wie hoch ist und vor Leben nur so strotzt – von einheimischen Kreaturen und kleinen Monstern wie den Jagras bis hin zu einer Vielzahl von mächtigen großen Monstern, die im Unterholz und in den Baumkronen unter dem wachsamen Blick des Königs des Himmels lauern…

Wenn ihr das Lager verlasst, gelangt ihr zur Küste des uralten Waldes, wo ihr die Option habt euch entlang der Küstenlinie zu bewegen, direkt in das euch umgebende Waldgebiet vorzudringen oder euch am Aufstieg in die Baumwipfel zu versuchen, die ihre Schatten über die Umgebung werfen.

Es lohnt sich einen genaueren Blick auf Gegenstände zu werfen, die sich auf eurem Weg befinden und einzusammeln, was euch vor die Füße fällt. Besonders solltet ihr auf diese Dinge achten:

Natürlich gibt es noch viel mehr zu finden und abzubauen da draußen und wenn eure Taschen mal zu voll sind, könnt ihr jederzeit in das Lager zurückkehren und dort einige Gegenstände verstauen, bis ihr sie wieder braucht.

Wo wir über euer Lager sprechen, ihr habt nicht nur eines! Im uralten Wald könnt ihr vier Lagerplätze finden, inklusive des Lagers, in dem ihr startet.

Um die anderen drei nutzen zu können, müsst ihr zunächst die geeigneten Orte dafür finden und sie wieder aufbauen. Da kommt eure Erkundung ins Spiel. Die vertikale Ordnung dieser Region birgt viele Geheimnisse, sowohl über als auch unter euch – haltet Ausschau nach versteckten Pfaden, durch die ihr am Boden kriechen können, sowie nach potenziellen Verstecken oben im Geäst!

Sobald ihr einen dieser geeigneten Orte gefunden habt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung, dass ihr dort nun ein Lager aufschlagen könnt. Dazu solltet ihr nach Astera zurückkehren und die Ressourcenzentrale aufsuchen, wo ihr einige Materialien abgeben und so die Lieferung für das neue Lager abschließen könnt. Habt ihr auf eurer Erkundung fleißig gesammelt, solltet ihr dies sofort abschließen können!

Wenn das Lager aufgeschlagen ist, steht euch eine neue Start-Location im uralten Walt zur Verfügung, zu der ihr auch schnellreisen könnt, wenn ihr bereits unterwegs seid. Dies hilft euch, euch schneller durch das Areal zu bewegen.

In den uralten Wald werdet ihr während eurer Quests in der neuen Welt immer wieder zurückkehren, es wird sich also lohnen die Lagerplätze freizuschalten, aber ihr könnt dies auch während eurer Erkundungen in eurem ganz eigenen Tempo tun!

Ihr habt Materialien gesammelt, kleinere Monster erledigt und ein Lager im uralten Wald aufgeschlagen, doch jetzt ist es Zeit für die erste große Bewährungsprobe als Jäger*in, die Jagd auf den Groß-Jagras!

Erfahrene und zurückkehrende Jäger*innen werden sich mit dem Groß-Jagras und seiner Meute bereits auskennen, also teilt gern eure Tipps mit neuen Jäger*innen in den Kommentaren!

Für alle, die neu in Monster Hunter sind oder denen diese dringende Quest noch bevorsteht, haben wir hier einige Tipps, die euch bei der Jagd helfen werden!

Ausrüstung

Eure erste Lederrüstung mag gut sitzen, wird euch aber nicht vor viel Schaden bewahren! Stattet dem Schmied in Astera einen Besuch ab, wenn ihr in Erwägung zieht euch eine Knochenrüstung anzufertigen und eure Waffen zu verbessern, wie beispielweise das Jägermesser (Schwert & Schild). Das wird euch grade mal zwei Eisenerze kosten. Eure defensiven und offensiven Werte zu erhöhen, wird einen großen Unterschied machen und wenn ihr auf euren ersten Erkundungen schon viele Knochenhaufen und Förderplätze gefunden habt, solltet ihr auch direkt genug Materialien haben, um euch um eure Ausrüstung zu kümmern.

Mit über 14 verschiedenen Waffentypen zur Auswahl könnt ihr viele verschiedene Waffen ausprobieren. Man weiß nie, wann man den nächsten Favoriten findet!

Items

Auch wenn ihr euch noch so gut vorbereitet fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr einige Treffer vom Groß-Jagras einstecken müsst, also wird es eine große Hilfe sein, euch mit heilenden Gegenständen einzudecken. Wenn ihr Honig gesammelt habt, könnt ihr einige Mega-Tränke herstellen, sodass ihr sowohl einen Stapel von 10 Tränken als auch 10 Mega-Tränke in eurer Tasche mitnehmen könnt. Habt keine Angst, eure Megatränke zu benutzen, ihr könnt noch viele weitere herstellen!

Esst eine Mahlzeit

Bevor ihr euch auf die Jagd begebt, solltet ihr euch den Bauch vollschlagen! Geht zur Kantine in Astera und sprecht mit dem Küchenchef, um euch ein Gericht voller Buffs abzuholen, das eure Gesundheit und Ausdauer steigert und noch viele weitere positive Effekte haben kann.

Kennt eure Beute

Der Groß-Jagras ist ein gelbliches Monster, das eine Herde kleiner Jagras anführt und diese sogar manchmal mitten im Kampf herbeiruft.

Es greift hauptsächlich mit Bissen, Hieben und der Wucht seines Körpers an, also weicht zur Seite aus oder blockt rechtzeitig, um ihn abzuwehren. Glücklicherweise ist der Groß-Jagras nicht das schnellste Monster, also sucht nach Hinweisen zu seinem Angriffsmuster, um euch sicher zu positionieren. Das Monster ist zwar schwerfällig, aber wenn ihr zu forsch seid, wird sich dies sofort rächen.

Wenn ihr gegen den Groß-Jagras kämpft, ist es möglicherweise sicherer von hinten oder von der Seite anzugreifen, aber ihr werdet den meisten Schaden machen, wenn ihr euch auf seine Schwachpunkte konzentriert. Diese sind vor allem am Kopf, an seinem Bauch und an den vorderen Klauen, also passt eure Angriffsposition am besten an, wenn sich euch im Kampf die Gelegenheit bietet diese Stellen zu erwischen.

Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr beim ersten Mal keinen Erfolg habt! Große Monster zu bekämpfen ist ein Lernprozess, zu dem das Scheitern dazugehört – dort haben wir alle angefangen! Und es macht den Sieg dafür umso glorreicher.

Solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr ein wenig mehr Unterstützung benötigt, könnt ihr die kostenlose optionale Verteidiger-Rüstung anlegen, die euch eine starke Verteidigung und hilfreiche Fähigkeiten verleiht, allem im Stil der Gilde!

Sobald ihr den Groß-Jagras besiegt habt, könnt ihr euch eine Groß-Jagras Rüstung und die Waffen in der Schmiede anfertigen lassen. Achtet darauf, ob diese über offensive oder defensive Fähigkeiten verfügen, die euch nützlich sein könnten.

Wenn euch noch Materialien fehlen, könnt ihr die Quest einfach nochmal absolvieren! Das ist auch eine gute Übung für alles, was noch vor euch liegt, außerdem könnt ihr euch so eine Menge neue Ausrüstung anfertigen.

Das Community Team hat im ersten „Zurück zu World“-Livestream ebenfalls den Groß-Jagras besiegt, solltet ihr euch das Team in Aktion ansehen wollen, könnt ihr das hier tun:

Der nächste Community Livestream findet am Donnerstag, dem 20. Dezember statt. Solltet ihr zusehen, chatten oder mitspielen wollen, schaut auf den offiziellen Twitch & YouTube Monster Hunter-Channels vorbei.

Dies war unser neuster Post!

Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt! Wir hoffen ihr findet diese Tipps und Informationen hilfreich. Wir werden bald mit dem nächsten Community-Post zurück sein!

Wir sehen aus bei der Jagd!

– Monster Hunter Community Team