James McCaffrey, bekannt als Stimme von Max Payne, verstorben

PC 360 PS4 iOS MacOS Android andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf den sozialen Medien teilte Entwickler Remedy die traurige Nachricht, dass James McCaffrey verstorben ist. Der Schauspieler und Synchronsprecher erlangte im Spielebereich vor allem als Sprecher von Max Payne in der gleichnamigen Spielereihe große Bekanntheit. Zuletzt spielte er Zacharias Trench in Control und lieh dem überdeutlich an Payne angelehnten Alex Casey in Alan Wake 2 seine Stimme. Der nur 65 Jahre alt gewordene McCaffrey erlag laut TMZ am Sonntag im Kreise seiner Liebsten einem Krebsleiden.