Skald - Against the Black Priory: RPG erscheint im Frühjahr, Demo verfügbar

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der unabhängige Entwickler High North Studios und Publisher Raw Fury haben gestern bekannt gegeben, dass das partybasierte Rollenspiel Skald - Against the Black Priory im Fürhjahr 2024 für PC und Mac über Steam und GOG.com erscheinen wird. Es bietet einen Retro-Stil, das den nostalgischen Charme klassischer Rollenspiele mit reich illustrierter Grimdark-Fantasy und Lovecraft-Horror verbinden möchte. Den neuesten Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. High North Studios ist ein Ein-Mann-Indie-Studio aus Norwegen, gegründet und geleitet von Anders Lauridsen.

Skald - Against the Black Priory ist ein Oldschool-RPG, das modernes Design und eine umfassende Story mit der Grafik und dem Charme der Commodore 64-Ära zu einem einzigartigen Abenteuer verbinden und so alte und neue Genre-Fans begeistern möchte. Es hat seine eigene Fantasy-Welt voll tragischer Helden, Monster und Pixel-Art-Illustrationen. Die Geschichte soll euch nicht nur fesseln, sondern auch verzweigt sein, viele Abenteuer bieten und euch in Multiple-Choice-Dialogen kommunizieren lassen. Die Kämpfe sind rundenbasiert.

Die beworbenen Features:

Klassische RPG-Features wie würfelbasiertes Gameplay, tiefgründige Erkundungsmöglichkeiten, aussagekräftige Dialogoptionen und ein taktisches, partyorientiertes, rundenbasiertes Kampfsystem mit einer großen Auswahl an Charakteren.

Wunderschöner Retro-Soundtrack und authentische Pixelgrafik, die durch ein neues Beleuchtungssystem aufgewertet wird.

Eine düstere und fesselnde Geschichte in einer amoralischen Fantasy-Welt voller unglücklicher Helden, gewaltsamer Tode und abartigem Horror.