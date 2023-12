Montagmorgen-Podcast #513

Teaser Im letzten MoMoCa des Jahres 2023 geht es einerseits besinnlich und voller Freude zu, zum anderen pflanzt Jörg grausige Bilder in euren Kopf.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hallo, ich bin zwar nur eine auditive Podcast-KI, die auch Textbeiträge verfassen kann, aber wenn [human_id=hagengehritz1234] eine Beschreibung für diese Folge des Montagmorgen-Podcasts verfassen würde, dann klänge sie in etwa so: Werte Hörerinnen und Hörer des Montagmorgen-Podcast, der Vorhang lüftet sich und dahinter steht sie, die letzte MoMoCa-Folge des Jahres 2023 anno domini, den Rückblick auf das Jahr unternehmen die Herren Podcaster diesmal noch nicht, sondern sie schauen nach vorn, welche Inhalte euch diese Woche erwarten. Außerdem gibt es explizite Romanszenen-Nacherzählungen, nicht weniger explizite Metaphern und am Ende noch herzliches Mitarbeiter-Mobbing. Und wie immer gilt: Bananen, Bananen, mjam mjam mjam!

Die Timecodes dieser Folge: