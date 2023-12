Warhammer 40.000: Amazon-Deal über Serien- und Filmrechte

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde eine Einigung zwischen Games Workshop, Amazon und Henry Cavill über die Produktion von-Serien und -filmen verkündet. Die Mühlen in Hollywood mahlen langsam, aber nach 12 Monaten Wartezeit wurde nun vermeldet, dass endlich alle Verträge unterzeichnet sind, um mit der Umsetzung zu starten (zur Meldung auf Warhammer Community) Welches Thema zuerst umgesetzt werden soll, oder auch nur die Entscheidung, ob mit einem Film oder einer Serie gestartet wird, sind demnach aber noch offen. Henry Cavill, bekannt aus seiner Rolle als Superman und als Geralt in den ersten Staffel von The Witcher, wird allerdings als Executive Producer und Schauspieler auftreten. In Interviews hatte er in der Vergangenheit schon über die Qual der Wahl bezüglich seiner eigenen Rolle und die Vielzahl an interessanten Charakteren gesprochen, von denen er sich nur schwer auf einen festlegen könne.Warhammer 40.000 ist in diesen Tagen mit dem Release vonRollenspiel-Epos Rogue Trader (zur Preview) , zu dem hier auf GamersGlobal noch Inhalte folgen, auch unter Computerspielern wieder ein aktuelles Thema. Der andere anstehende große Titel aus diesem Universum,, wurde auf September 2024 verschoben . Eine Historie der Computerspielumsetzungen aus diesem Universum findet ihr im User-Artikel von LRod