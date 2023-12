game-Verband: 16 Millionen Deutsche spielen zu Weihnachten

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

16 Millionen Deutsche werden das bevorstehende Weihnachtsfest zum Spielen nutzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des game-Verband, dem Verband der deutschen Games-Branche, in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov. Mit 47 Prozent gibt fast die Hälfte der Befragten an, dabei Spiele auszuwählen, die entspannend und entschleunigend wirken. 40 Prozent der Spieler wollen die Weihnachtszeit nutzen, um gemeinsam mit Familie und Freunden zu spielen. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen ist dieser Anteil mit 61 Prozent am höchsten. Bei den über 55-Jährigen legt etwas mehr als ein Fünftel (21 Prozent) Wert auf das gemeinsame Spielen über die Feiertage.