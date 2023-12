Little Big Adventure: Remake in Arbeit dank neuem Publisher

PC Switch XOne PS4

Mit den jüngsten Entwicklungen um den Reboot von Twinsen's Little Big Adventure hat es eine überraschende Wende gegeben. Nach den zuvor enttäuschenden Nachrichten über das finanzielle Scheitern der Reboot-Pläne, die auf die Schwierigkeit, einen Publisher zu finden, zurückzuführen waren, gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten für die Fans.

Das Team von [2.21], den kreativen Köpfen hinter dem Projekt, hat in einem kürzlich veröffentlichten Newsletter enthüllt, einen neuen Publisher für Twinsen's Little Big Adventure gefunden zu haben. Die Zusammenarbeit mit diesem bisher ungenannten Partner wird mit einer Neuauflage des klassischen Little Big Adventure beginnen. Zuvor wollte das Team um Ben Limare eine Fortsetzung entwickeln, entschied sich aber dann für einen Reboot und ging nun zu einem Remake über.

Die Identität des Publishers wird vorerst noch geheimgehalten. Der Newsletter erklärt als Grund für diese Zurückhaltung, dass der Publisher das Projekt mit der branchenüblichen Veröffentlichung eines cineastischen Trailers oder der Präsentation von Spielausschnitten in endgültiger Qualität einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren will. Dies sei aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Das Finden eines Publishers markiert laut eigener Aussage eine Wendung für das Team. Es verspricht nicht nur finanzielle Unterstützung, die Entwickler hoffen nun ebenfalls auf die Möglichkeit, eine breitere Spielerbasis zu erreichen, insbesondere jene, die bisher nicht mit der Welt von Twinsen vertraut waren.

In der Vergangenheit wurden "Reboot", "Remaster" und "Remake" seitens der Entwickler nicht klar definiert, was für einige Verwirrung in der Community sorgte. Nun steht allerdings fest: Aus "Twinsen's Little Big Adventure Remastered" wird "Twinsen's Little Big Adventure" als Remake entwickelt. Weitere Informationen sollen folgen.