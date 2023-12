Spiele-Check von SupArai

PC

Der Echtzeit-Strategietitel Last Train Home schickt euch auf eine beschwerliche Zugreise mit historischem Hintergrund: Der 1. Weltkrieg ist zu Ende, tschechoslowakische Legionäre, die im Auftrag des entmachteten Zaren gekämpft haben, versuchen in den Wirren der bolschewikischen Revolution in Russland ins befreundete Wladiwostok zu gelangen. Für die Flucht vor der Roten Armee nutzen sie einen alten Militärzug. Den gilt es fortan zu hegen und zu pflegen. Außerdem kümmert ihr euch um eure Truppe, die ihr durch pausierbare Echtzeitkämpfe führt. Viel zu tun also – ob das Spaß macht, kläre ich in diesem Spiele-Check, für den ich Last Train Home zwölf Stunden gespielt habe.

Manchen Waggons müsst ihr Personal zuweisen. Wenn ihr die Materialien habt, könnt ihr den "Großvater" auch verbessern.



Der Großvater

Der Zug, im Spiel auch „Großvater“ genannt, ist eure Basis. Hier ruhen oder kurieren sich eure Soldaten nach einem Gefecht aus. Die entsprechenden Wagen vorausgesetzt, stellt ihr zudem hilfreiche Gegenstände wie Lebensmittel oder Munition her. Zudem gibt es auch noch Möglichkeiten der Verbesserung der Lokomotive und jedes Waggons. Zum Beispiel könnt ihr den Infanteriewagen eine bessere Wärmedämmung spendieren oder Kohleöfen installieren. Außerdem müsst ihr manche Stationen an Bord im Zwei-Schichten-System besetzen. Denn ohne Zugführer und Heizer bewegt sich der Großvater keinen Meter.



Die Weltkarte

Euer Zug fahrt natürlich auf festgelegtem Pfad durch das Nachkriegsrussland. Ihr könnt euer Gefährt allerdings jederzeit stoppen und Trupps zu interessanten Orten auf der strategischen Weltkarte aussenden. Dies dient zum Einen dem Sammeln von Ressourcen, von denen ihr nie genug haben könnt: In Wäldern holzt ihr Bäume ab oder jagt Wild, an Seen wird geangelt, in verlassenen Ortschaften findet ihr Lebensmittel, Verbrauchsgüter, Treibstoff und andere Güter. Rückmeldungen zu den Missionen erhaltet ihr per Textbox. Sendet ihr hingegen einen Trupp in eine Kampfmissionen, startet ein Echtzeitkampf auf einer separaten Map.

An den Bahnhöfen haltet ihr automatisch, dort könnt ihr Handel treiben oder die Wagenreihung ändern. An die Orte abseits der Gleise könnt ihr Trupps senden, um Ressourcen zu erhalten.

Die Kämpfe

Die Kämpfe in Last Train Home laufen in Echtzeit ab, sind aber jederzeit pausierbar. Mit eurem Trupp kämpft ihr euch auf einer Map den Weg zu eurem Missionsziel frei. Eure Soldaten haben natürlich unterschiedliche Spezialisierungen, hier nennen sie sich Kampfrollen. Wie ihr die Feinde ausschaltet – möglichst schleichend und geräuschfrei oder effektvoll mit Granaten und MG-Feuer – bleibt euch überlassen. Wichtig ist in beiden Fällen, dass ihr immer den Sichtradius der Feinde beobachtet, euch einen Plan zurechtlegt und die Spezialfähigkeiten eurer Soldaten einsetzt.

Eure Truppe

Kümmern müsst ihr euch in Last Train Home neben eurem Zug auch um eure Mannschaft. Die benötigen Essen, denn sonst verhungern sie, und Ruhepausen oder ärztliche Versorgung, insbesondere nach Missionen. Beachtet ihr das nicht, verschlechtert sich die Stimmung an Bord eures Zuges und die Leistungsfähigkeit eures Trupps nimmt ab. Die Truppenmitglieder sind außerdem echte Unikate. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Im Verlauf eurer Reise weist ihr ihnen nach Levelaufstiegen weitere Rollen für den Kampf und den Alltag zu – ein Grenadier kann im zivilen Leben so zum Arzt werden.

Meine Schützin hat sich bereits in den feindlichen Linien positioniert. Die verbliebenen Soldaten werden ihr keine Probleme mehr bereiten.



Präsentation und Schwierigkeitsgrad

Last Train Home macht bei der Art, wie es seine Geschichte erzählt, ziemlich viel richtig gut. Neben kleinen Filmchen geschieht dies vornehmlich über Textboxen, in denen ihr ab und an auch mal eine Entscheidung zum Fortgang der Geschehnisse treffet. Die weniger schönen Zwischensequenzen mit der Spiel-Engine fallen da wenig ins Gewicht.



Sämtliche Menus sind richtig schick gestaltet. Bei den Spracheinstellungen könnt ihr einen imersiven Modus nutzen. In dem sprechen die NPC in ihren Landessprachen. Für mich machen diese Option und die schmucke Präsentation Last Train Home zu einem echten Atmosphäre-Highlight. Ich habe Last Train Home bislang nur auf dem Standardschwierigkeitsgrad „Kommandant“ gespielt und finde den recht knackig. Es gibt allerdings noch drei weitere Schwierigkeitsgrade und zudem die Möglichkeit, einzelne Parameter anzupassen – so dass jeder seinen Spaß haben kann.

Kleinere Geschichten werden mit solchen Textboxen erzählt, ab und an könnt ihr entscheiden, welches Ende sie nehmen.



Fazit

In meinen zwölf Spielzeit bin ich nicht wirklich weit gekommen. Das liegt vor allem daran, dass ich viel Zeit in den Echtzeit-Kämpfen verbracht habe. Neben Fehlbedienungen meinerseits übersehe ich nämlich gerne eine Sichtlinie, positioniere ein MG völlig falsch oder muss im Nachhinein einsehen, dass mein Plan völliger Käse war. Was zu regem Gebrauch der Quickload-Option führt. Last Train Home kann echt eine zähe Angelegenheit sein. Das Austüfteln einer funktionierenden Strategie macht aber schon Spaß.



Anfangs wirkten auch die Spielfeatures in Last Train Home auf mich eher, als seien sie etwas zu viel des Guten. Es gibt theoretisch so viele Möglichkeiten, im Nacken lauern die stets knappen oder fehlenden Ressourcen. Diesen "Stress" muss man sich natürlich antun wollen. Einschätzen, ob die einzelnen Systeme im weiteren Spielverlauf wirklich ineinandergreifen, kann ich deshalb noch nicht. Meiner Meinung verknüpft Last Train Home die Genres Echtzeit-Strategie und Survival-Elemente aber richtig gut miteinander. Dazu erzählt es sogar noch sehr stimmig eine ernstzunehmende Geschichte.