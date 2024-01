Spiele-Check von Crizzo

1K und Byron kommen in New-Jerusalem an, dort warten die anderen Androiden und ein Museum mit spannenden Austellungsstücken.

Fazit

In einem Satz: Tolle, kreative Rätsel, die ordentlich Hirnschmalz fordern mit guter Lernkurve, allerdings unterbrochen durch unnötige, langweilige Lauferei und endlosen Dialogen.

Mit der Karte kann zu den Orten gereist und der Fortschritt betrachtet werden. Der Social Media Tab ist völlig überflüssig.

Mitveröffentlicht das Studio Croteam neun Jahre nach dem ersten Teil ein weiteres Puzzle-Adventure aus der Ego-Perspektive. Dies sollte vor allem Fans von Puzzle-Spielen wie die der-Reihe oder auchgefallen, die durch kreative, ausgefallene und abwechslungsreiche Rätsel überzeugen konnten. Eingebettet ist der Rätselspaß in eine Sci-Fi-Welt mit Robotern und Göttern, Titanen und mythischen Wesen. Immer wieder bekommt der Spieler es am Rande mit Referenzen auf die Menschheitsgeschichte und mit moralischen, ethischen und politischen Fragestellungen und Problemen zu tun.Geboren als der eintausendste Android namens 1K, betretet ihr die Androidenstadt New-Jerusalem und werdet ähnlich wie der Roboter, den ihr steuert, komplett ahnungslos in diese neue Welt geworfen. Wie von Athena, der Erbauerin der ersten Androiden, vorgesehen, sollt ihr als eintausendstes Exemplar den Abschluss der Androiden-Produktion bilden. Die in der Stadt von den Robotern gottgleich als Gründerin verehrte Athena ist allerdings zwischenzeitlich spurlos verschwunden. Aber es kommt noch schlimmer: Ein prophetisches Hologramm von Prometheus sowie ein nicht erklärbares Phänomen verunsichern die Androiden-Gemeinschaft noch weiter. Zusammen mit vier anderen Androiden sollt ihr nun an einer Expedition teilnehmen, um die Prophezeiung von Prometheus zu hinterfragen und eine bisher unbekannte gigantische pyramidenförmige Megastruktur zu erkunden.Die Story beinhaltet interessante Fragestellungen, Dialoge und Konflikte zwischen den Androiden und bietet viele Textstellen und philosophische Gedanken, die die Realität der Androiden, aber auch der zu diesem Zeitpunkt bereits vernichtete Menschheit betreffen. Wie sollen die Androiden mit ähnlichen Problemen umgehen und wie verhindern sie, die gleichen Fehler zu machen?Leider krankt die Präsentation an mehreren Stellen. Die langen Dialoge mit den unterschiedlichen Dialogoptionen sind ermüdend und der Reiz, alle gefundenen Textstellen zu lesen oder auch jede Audiodatei anzuhören, ist nicht besonders hoch. Die fehlende deutsche Sprachausgabe tut ihr übriges, auch wenn die englische Vertonung wirklich gelungen ist.Das Spiel ist nur für die aktuelle Konsolengeneration und den PC erhältlich. Ausgestattet mit Raytracing, DLAA und DLSS muss der Rechner für ein flüssiges Spielerlebnis schon einiges ans GPU-Power mitbringen, soll die mit der der Unreal Engine 5 erstellte Welt in voller Pracht erstrahlen. Doch auch dann gibt es immer mal wieder kleinere Ruckler und Textur-Popups, wenn ihr euch schnell bewegt. Die Welten sind dabei bildschön gestaltet. Leider aber eher wie ein Postkartenmotiv: Sie wirken tot.Angekommen an den insgesamt zwölf um die Pyramide verteilten Rätselorten, gibt es nur die anderen vier Expeditionsteilnehmer, ein paar Wasserbewegungen, weniger liebevoll gestaltete Vogelschwärme oder vereinzelte Säugetiere und sonst nichts. Keine Windgeräusche oder sich regende Bäume oder Gräser. Keine Wolkenbewegungen und, außer dem Soundtrack mit schwankender Qualität, hört der Spieler oft nur die Schritte von 1K.Viel zu Entdecken gibt es in der Welt daher nicht. Wem die Welt inzu tot war, muss hier ganz tapfer sein. Ein paar Hologramme stehen noch in der Gegend rum, dann Pulte zum Abrufen von Textstellen und hier und da ein anderer Android auf den Wegen, Dialog-Optionen inklusive.Die Rätsel sind je nach Welt mit quälend langen Fußwegen getrennt. Immerhin helfen nützliche Wegweißer und ein Kompass am oberen Bildrand. Trotzdem muss die Shift-Taste gut was aushalten, denn ohne Sprinten werden die langen Wegstrecken zwischen den acht Pflicht-Rätseln einer Zone sowie an den optionalen Orten noch länger.Weniger Rätseldichte gibt es in der Pyramide, dafür ist hier nochmal mehr Laufarbeit gefragt. Das ist bei der Unübersichtlichkeit der Wege, respektive wohin überhaupt gegangen werden muss, für jeden mit "Langerschem" Orientierungssinn stellenweise eine echte Herausforderung, für alle anderen aber leider auch zumindest nervig. Hier hilft abzukürzen, wenn von höheren Strukturen stufenweise in die Tiefe auf dem Weg zurückgesprungen wird, sonst bleibt leider nur den gleichen Weg zurückzulaufen. Zäh.Abgesehen vom ausbaufähigen Rahmenprogramm kann das Spiel mit seinen Rätseln richtig punkten. Die sind der Hauptinhalt des Spiel und das echte Prunkstück. Neidische Blicke vom Olymp sind sicher. Es gibt insgesamt 96 Puzzles, die in den zwölf Bereichen gelöst werden müssen. Dazu gibt es jeweils ein Gold-Rätsel, zwei optionale Aufgaben und ein verlassenes Labor zu erkunden. Ziel jedes Rätselbereichs ist es, Zugang zum Turm zu erhalten, was erst nach erfolgreichem Lösen der acht Rätsel möglich ist. Jeder Turm sendet einen Laserstrahl zur pyramidenförmigen Megastruktur, die die Expedition erkunden soll, und öffnet so einen von vier großen Eingängen.Die Rätsel verlangen vom Spieler beispielweise blaue oder rote Laserstrahlen zu Zielpunkten zu leiten, um Tore zu öffnen oder Mechaniken in Gang zu setzen. Dabei kommt es auf Kreativität, Logik und die richtige Reihenfolge an. Geschicklichkeit, Timing oder ähnliches wird nicht gefordert. Im späteren Verlaufen kann es mit komplexerem Equipment beispielweise beim Vertauschen von Oben und Unten schon einmal unübersichtlich werden, aber wirklich oft passiert das nicht. Gestorben wird nur außerhalb der Rätsel bei Stürzen aus größer Höhe, Gegner oder andere Gefahren gibt es nicht.Wenn euch ein Rätsel völlig unlösbar erscheint, könnt ihr mit erlangten Flammen respektive Tokens ein Rätsel am Eingang per Konsole als gelöst markiert werden. Notwendig war dies allerdings nie, auch wenn der Schwierigkeitsgrad teilweise ein wenig schwankt und der Groschen bei mir manchmal erst nach über 20 Minuten gefallen ist. Umso größer war das Erfolgserlebnis oder das Gefühl, nicht so clever zu sein, weil es rückblickend so einfach wirkt.Leider sind die Rätsel im späteren Spielverlauf häufig so aufgebaut, dass ihr euch selbst zwischen zwei Tore einsperren, euch aussperren oder euch anderweitig von seinem Werkzeug trennen könnt, sodass nur noch ein Neuladen vom Kontrollpunkt hilft. Diese sind zum Glück regelmäßig am Anfang der Rätsel gesetzt, somit verliert ihr so gut wie keinen Spielfortschritt.Der Spielumfang ist mit den vielen Rätseln plus den anderen Kleinigkeiten sehr ordentlich und sollte euch gute 20 Stunden beschäftigen. Eher in Richtung 30 Stunden, wenn ihr versucht, das Spiel zu komplettieren, insbesondere da sich die Spielzeit durch die etwas langen Reisezeiten zwischen den Rätseln streckt. Wenn euch dann noch langweilig ist, könnt ihr in New Jerusalem das Museum besuchen und dort weitere Puzzle lösen oder menschliche Artefakte begutachten.Was bleibt am Ende übrig von The Talos Principle 2? Ein gutes Puzzle-Adventure mit vielen tollen Rätseln und Lösungen, die sich teilweise ein wenig bei vorhandenen Puzzle-Spielen inspirieren lassen, ohne das dabei eine Kopie herausgekommen ist. Beim Drumherum will The Talos Principle 2 meiner Meinung nach einfach zu viel. Götter, Titanen, mythische Figuren, Hologramme und Visionen. Ethische Fragen und Probleme und eine große schöne Welt, die nur als Rahmen existiert. Da wäre weniger mehr gewesen. Die straffere Verknüpfung zwischen einzelnen Station wie in Portal hätte hier gut getan, genauso wie ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Technik. Die langen Reisezeiten in der Pyramide und den zwölf Abschnitten nerven gegen Ende nur noch. Möge die Shift-Taste mir verzeihen.