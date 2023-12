BIG 23: Atmosphärisches Puzzle-Adventure Evolution angespielt

PC

Entwickler Mysterious Hat hat auf der Bilbao International Games Conference das Puzzleadventure Evolution - From the little light präsentiert.

"Du weißt nicht wer und was du bist", so beschrieb einer der Entwickler am Stand die Ausgangssituation. Und tatsächlich, eine Art Pflanze ist alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Doch einen Knopfdruck und ein paar Bewegungen mit dem Controller später schlüpft ein Ding, das eine Amöbe sein könnte, die fortan gesteuert werden kann. Kleine blaue Kugeln lassen sich aufsammeln, aber um den Weg freizumachen müssen per Knopfdruck algenartige Blockaden entfernt werden. Sie bewegen sich langsam zur Seite, wenn durch den Knopfdruck das Licht umgeschaltet wird, denn das ist zu Beginn die nutzbare Fähigkeit.

Aber Evolution ist nicht umsonst im Namen, eine frühe Begegnung zeigt wie das gemeint sein könnte: Eine größere Amöbe versperrt den Weg. Nach einem kurzen Anvisieren sprintet sie auf die eigene Amöbe zu - schlecht für sie, denn dadurch könnt ihr sie in Stacheln locken. So getötet, entflieht ein rotes Teilchen, das aufgesammelt die neue Fähigkeit Rammen auf den einen Aktionsknopf legt, wodurch der weitere Weg frei wird.

Evolution - From the little light machte beim Anspielen einen positiven Eindruck. Mit dem voluminösen Sound und der stilsicheren und originellen Grafik - offensichtlich, dass die anwesende Künstlerin und der Sounddesigner wirklich Teil des Entwicklungsteams sind - erschafft das Spiel zu Beginn überzeugend seine Atmosphäre. Ich bin gespannt zu sehen, ob es auch als komplettes Spiel funktioniert und welche Geschichte das Spiel erzählen will.

Ob das in einer finalen Form testbar sein wird ist noch ungewiss, der Entwickler versucht derzeit die weitere Finanzierung zu sichern. Bisher arbeiteten sieben Leute an dem Spiel. Geplant ist eine Spielzeit von vier bis sechs Stunden, mit der Möglichkeit durch optionale Bereiche und alternative Enden diese zu verdoppeln. Ungefährer Release, auch auf der Steamseite zu sehen, ist erst das erste Quartal 2025. Eine Demo soll aber schon Ende Januar 2024 erscheinen.