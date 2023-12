Workers & Resources - Soviet Republic verlässt 2024 den Early Access

PC

Kurz nachdem Vampiro am Freitag seinen Check zu Workers & Resources - Soviet Republic eingereicht hat, gab es zufällig offizielle Neuigkeiten von Hooded Horse zu dem 3DIVISION entwickelten, komplexen City-Builder. Nachdem es zuletzt schon Verbesserungen wie kleine Flugplätze und Erdbeben gab, wurde jetzt bekannt gegeben, dass Workers & Resources - Soviet Republic 2024 den Early Access verlassen soll, in den es 2019 gestartet war. Ein genauerer Zeitraum wurde noch nicht bekannt gegeben. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Bislang gibt es zwar schon gute Tutorials zu grundlegenden Spielmechaniken. Es soll aber eine offizielle Kampagne geben, die gleichzeitig als Tutorial dienen soll. Diese wird in drei Teilen erscheinen. Der erste Teil schon in den nächsten Wochen, der zweite Teil Ende Januar und der dritte Teil im Laufe des kommenden Jahres. Jede Hilfestellung für das komplexe Spiel, in dem ihr euch um Infrastruktur jeder Art, Industrie, den Agrarsektor und das Transportwesen, also alles, kümmert, ist eine gute Ergänzung.