BIG 23: Titanium Awards verliehen, Zelda TotK ist Spiel des Jahres

Am Ende des ersten Tags der Bilbao International Games Conference 2023 wurden in einer fröhlichen und unterhaltsamen Zeremonie die Titanium Awards verliehen. Mit diesem Preis prämiert die Konferenz seit 2011 die Spiele des Jahres in ihren jeweiligen Kategorien, teils auch ohne dass sie einen direkten Bezug zur spanischstämmigen Konferenz haben müssen. Dieses Jahr war es The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (im Test, Note 9,5), das von der Jury den Preis für das beste Spiel des Jahres gewann.

Zwei Personen wurden zudem mit einem Ehrenpreis für ihre Verdienste in der Spieleindustrie geehrt. Katsuhiro Harada von Bandai Namco, der besonders für seine Arbeit an Tekken bekannt ist, und Dinga Bakaba, Studiodirektor von Arkane Lyon und bekannt für seine Arbeit an Dishonored.

Alle Gewinner (gefettet) und Nominierte dieses Jahr waren:

Spiel des Jahres

Bestes Spieldesign

Bestes narrative Design

Best Art Direction

Best Sound Direction

Bestes nationales (spanisches) Indiespiel

Innovativstes Spiel

American Arcadia

The Kinght Witch

Laika - Aged Through Blood

Bestes baskisches Spiel

Syzygy - The Power of the Eclipse

Cat-aclysm

Barraka

Galactic Grinder

Bestes Studentenspiel