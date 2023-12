Teaser Durch heldenhafte Anstrengungen hat es Labrador Nelson bis auf Rang 31 geschafft und so ein Gastspiel im WoSchCa errungen. Auch sonst ist er ein User ganz nach Jörgs Geschmack.

Ernst ist euch besser bekannt als Labrador Nelson – doch was wisst ihr wirklich über ihn? Seht ihr mal, da ist es doch gut, dass Jörg in eingeladen hat und ihn jetzt vorführt – äh vorstellt. Beziehungsweise er stellt sich selbst vor, das kann er schon selbst. Die beiden freuen sich arg auf den zweiten Dune-Film von Dennis Villeneuve, doch auch über Japan können die beiden formidabel reden. Da Ernst jüngst Dark Souls 3 beendete, steigen direkt traumatische Erinnerungen in Jörg auf. Und auch an Battle Brothers muss er bei einem anderen von Ernsts jüngsten Spielerlebnissen denken.

Die Timecodes dieser Folge: