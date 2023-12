BIG 23: Les Mills XR Dance für die Quest 2 und 3 gezeigt

andere

Odders Labs hat auf der Bilbao International Games Conference ihr neues Spiel Les Mills XR Dance präsentiert. Das Tanzspiel sei gleichzeitig ein Fitnessprogramm, wie die Partnerschaft mit Fitnessfirma Les Mills nahelegt, aber im Gespräch betonte Business Director Jaime Pichardo, dass bei diesem vierten gemeinsamen Projekt der Spaß im Vordergrund stünde. Dafür sorge schon das Tanzen, das grundsätzlich eher einen inhärenten Spaßfaktor bringe als es bei ihren vorherigen auf Fitness ausgelegten Programmen der Fall war.

In dem VR-Spiel tanzen Spieler zur integrierten Musik, während die Tanzschritte vorgegeben werden. Bei richtiger Ausführung gibt es Punkte, der Spieler werde dadurch mit der Zeit immer besser. Vom Prinzip erinnert das an ehemals sehr populäre Spielereihen wie Just Dance, wobei laut Pichardo in der VR-Nische - die er nicht wirklich als Nische bezeichnen wollte, dafür sei sie zu groß - diese Art von Spielen wieder populärer werden würden. Durch die VR-Immersion sollen die Hologramme von realen und prominenten Tanztrainerinnen und -trainern besonders präsent wirken.

Das Spiel ist seit dem 14.12. für Meta Quest 2 und 3 erhältlich und kostet 30 Euro. In Zukunft sollen weitere Musikstücke hinzugefügt werden, wobei schon jetzt eine Kooperation mit dem Label Monstercat das Spiel um 25 Choreographien und 40 Musikstücken erweitert habe. Wenn Meta das Inside-Out-Bodytracking veröffentliche, würde auch das vom Spiel genutzt werden, die Unterstützung sei bereits angelegt. Letzteres war eine Antwort auf die Nachfrage, wie man der Genauigkeit der damaligen Kinect-Erkennung Paroli bieten wolle, brachte doch gerade die Tanzspiele auf der Xbox eine unerwartete Genauigkeit bei der Analyse der Tanzbemühungen.