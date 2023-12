BIG 23: Katsuhiro Harada zur Zukunft von Prügelspielen

PC Xbox X PS5

Katsuhiro Harada hat auf der Bilbao International Games Conference einen zunehmenden Schwerpunkt auf Story und Hintergrundausgestaltung als die Zukunft von Prügelspielen prophezeit. Der als Ehrengast geladene Japaner, der besonders für seine Arbeit an Tekken bekannt ist und derzeit als Manager bei Bandai Namco Entertainment arbeitet, beschrieb in einem öffentlichen Interview eine stetige Weiterentwicklung des Genres. Während die Spiele anfangs noch sehr beschränkt sein mussten, weil die Technik nicht viel konnte, sei mittlerweile mehr möglich und müsse auch mehr gemacht werden. Entsprechend stark sollten Charaktere und Spielwelt ausgestaltet werden. Wobei er hier ausdrücklich europäische Studios lobte für ihr Können, auch interessante gute Charaktere zu gestalten.

In diesem weiteren Ausbau des Drumherums sehe er auch die Antwort auf die Frage, wie ein Prügelspiel sowohl für Experten wie gelegentliche Spieler interessant sein könnte. Nicht ein Fokus auf E-Sports sei die Antwort, sondern das Spiel durch andere Mittel genußsteigernd zu machen. Dabei sei es auch sehr wichtig, dass der Spieler viele Möglichkeiten zum Handeln habe und dass seine Attacken und Verteidigungen sich wirkmächtig anfühlen.

Generell halte er Prügelspiele für eines der ursprünglichsten Genres der Videospielwelt. Alleine gegen den Computer oder gegen einen zweiten Spieler gebe es nach einem Match schlicht einen Sieger oder einen Verlierer. Und bei dieser Ursprünglichkeit sehe er auch eine Verbindung zur Frage zum Verhältnis zwischen Zugänglichkeit und den Ansprüchen von Profis: Bei Sportarten wie Fußball und Ski habe es ursprünglich auch keine Profiszene gegeben, die entwickelte sich nur langsam. Genauso sei es bei Prügelspielen, die daher nicht primär auf diese Professionalisierung ausgerichtet werden sollten. Wobei Harada selbst mittlerweile mehr an Teamspielen interessiert sei, weil er so bei Siegen sich gut fühlen und bei Niederlagen die Schuld beim Team suchen könne - ob nicht auch das die weitere Entwicklung seiner Spiele beeinflussen wird?

Harada beschrieb auch Teile seines eigenen Hintergrunds. So habe es zu seiner Zeit als Schüler keine Heimkonsolen gegeben. Deshalb musste er wie andere in Spielhallen gehen. Das aber hatte damals ganz andere Risiken als heute: Die Spielhallen wurden durch Elterngruppen beobachtet, und wer erwischt wurde, musste sich später in der Schule vor dem Direktor und den anderen Schülern öffentlich dafür entschuldigen, gespielt zu haben. Sich zukünftig nicht mehr für das Spielen entschuldigen zu müssen sei seine Motivation gewesen, mit Namco bei einem Spielehersteller eine Karriere zu beginnen. Nachdem er sich dort in der Marketingabteilung gut schlug, durfte er daraufhin an Tekken arbeiten.