BIG 23: Warum manche Spiele ständig reduziert sind

Auf der Bilbao International Games Conference hat Callum Underwood auf einer Präsentation einige Eigenheiten des Spielemarkts erklärt. Underwood ist Mitgründer von IndieBI, einer auf Videospiele spezialisierten Sales-Management-Firma. Gerichtet an Spieleentwickler, gab seine Präsentation auch Spielern interessante Informationshappen, die so manche Verhaltensweisen erklären, die ihr regelmäßig beobachten dürftet.

Seine Erklärungen begannen bei Steams Wunschliste. Die Anzahl an Steam-Nutzern, die Spiele auf ihre Wunschliste packen, sei durchaus relevant für die Platzierung auf der Seite, mit der Steam neue populäre Releases präsentiert. Sie sei allerdings weniger wichtig, als allgemein angenommen werde, weil besonders die Zeit zwei Wochen vor Release zähle. Wenn also Entwickler kurz vor Veröffentlichung in diese Richtung Marketingaufrufe starten, könnte das an dieser Funktionsweise liegen. Eine Platzierung auf "Popular Upcoming" bringe dabei Spielen vor allem weitere Wunschlisteneinträge, etwa 27 Prozent in sieben Tagen. Genauso sollte ein Spiel auf Steam bei Launch zwischen 20.000 und 28.000 Wunschlisteneinträge haben, um bei "New & Trending" zu landen und dadurch alleine 4000 bis 6000 Verkäufe mehr zu generieren.

Seine Empfehlungen für Sonderangebote beschränkten sich dagegen nicht auf Steam. Hier sei mehr schlicht mehr. Laut Underwood haben viele Entwickler Angst, durch Sonderangebote insgesamt an Einnahmen zu verlieren - weil Spieler dann zum Normalpreis oder zu geringeren Sonderangeboten nicht mehr kaufen würden. Das stimme jedoch nicht, die meisten Spieler würden in einem Vakuum kaufen, also ohne auf die Preishistorie zu schielen. Die Sonderangebote steigerten aber durch Mehrverkäufe den Gewinn, und zwar auch, wenn sie länger laufen würden. Laut Underwood ist dabei je länger je besser, und Spieleentwickler sollten ihre Spiele wann immer möglich im Preis reduzieren, um so insgesamt selbst über Jahre hinweg betrachtet mehr Geld einzunehmen. Wieder steht das im Gegensatz zu möglichen Entwicklerbefürchtungen, die durch zu viele Sales nämlich langfristig einen Verlust von Einnahmen befürchteten.

Seine Empfehlung für häufige und lange Sales ist eine, die den meisten von euch nicht unsympathisch sein dürfte.