Old World: Wonders and Dynasties erscheint am 11. Januar

PC Linux MacOS

Mit Wonders & Dynasties wird am 11. Januar der vierte DLC für das im Check voll überzeugende 4X-Spiel Old World (im Check; Heroes of the Aegean und The Sacred and the Profane im Check) erscheinen. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Wonders & Dynasties bietet euch 30 neue dynastische Anführer für mehr Abwechslung beim Spielstart, über 100 Dynastie-bezogene neue Events und über 100 neue historische Figuren. Außerdem gibt es acht neue Weltwunder, zum Beispiel die Königliche Bibliothek, Heliopolis und das Kolosseum. Ihr könnt Wonders & Dynasties bereits jetzt eurer Steam-Wunschliste hinzufügen.