Another Code - Recollection: Demo ab sofort verfügbar

Im September kündigte Nintendo HD-Remakes des DS-Spiels Another Code: Doppelte Erinnerung und des Wii-Spiels Another Code: R - Die Suche nach der verborgenen Erinnerung an. Die Titel sollen zusammen in einer Sammlung am 19. Januar 2024 erscheinen. Um Another Code: R starten zu können, müsst ihr zuvor den ersten Teil durchspielen.

Nintendo hat heute einen neuen Trailer veröffentlicht, der unter der News eingebunden ist, und eine Demo in den eShop gestellt, die ihr über den Quellenlink eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Die Demo beinhaltet das Eröffnungskapitel und der Spielfortschritt lässt sich ins Hauptspiel übertragen.

In den Spielen steuert ihr die jugendliche Ashley, die auf einer abgelegenen Insel und bei einem Zeltausflug ihre verschwundenen Eltern sucht und dafür jede Menge Rätsel löst.