PM: Cooking Simulator VR erscheint am 15. Dezember für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

das am 15. Dezember für PlayStation VR2 erscheint. Mit unserem VR-Spiel werdet ihr euch wie echte Meisterköche fühlen. Übernehmt die Kontrolle in einer auf Hochglanz polierten, realistischen Küche mit allen erdenklichen Küchenwerkzeugen und -geräten. Schaltet über 80 Rezepte frei und meistert sie oder verwendet Dutzende wirklichkeitsgetreuer Zutaten, um alles zu kochen, was ihr mögt. Ein Simulator, der mit einer Prise lebensechter Physik gewürzt ist!

PlayStation VR2 hat es uns ermöglicht, die ultimative Version von Cooking Simulator VR zu entwickeln und Features speziell für diese Plattform anzubieten. Und das erwartet euch!

Cooking Simulator VR für PlayStation VR2 nutzt die maximale Auflösung des Headsets. 2000×2040 pro Auge mit einem zusätzlichen Boost durch Foveated Rendering (und 8x MSAA) steht für eine fantastische Bildqualität, die es euch ermöglicht, selbst die kleinsten Gewürze zu sehen oder jede Scherbe eines Tellers, den ihr fallen lasst (aus Versehen natürlich).

Cooking Simulator VR bietet eine komplexe Physik und lässt euch Zutaten schneiden, einzelne Teile des Gerichts erhitzen, auf unterschiedliche Weise braten, Flüssigkeiten gießen und in die Küche in die Luft jagen. Die Leistung von PlayStation 5 und die Spezifikationen von PlayStation VR2 haben es uns ermöglicht, die stabilste Version des Spiels zu entwickeln, denn die Bildrate bietet native 120 FPS ohne die Notwendigkeit einer Reprojektion.

Bei Gameboom VR gehen wir gern auf ungewöhnliche Weise mit der Technologie um. Also mussten wir unbedingt die Headset-Vibration von PS VR2 nutzen. Nur in dieser Version von Cooking Simulator VR könnt ihr jede Explosion in der Küche in eurem Gesicht spüren! Sollten ihr zufällig einen Gaszylinder im Ofen lassen (passiert doch, oder?), wird PlayStation VR2 euch das spüren lassen, denn vielleicht war das gar keine so gute Idee?

Das Spiel ist ab 15. Dezember für PS VR2 verfügbar. Falls ihr euch noch näher mit dem Entwicklungsprozess befassen möchtet: Ihr seid auf unserem Discord-Server herzlichst willkommen und könnt uns Fragen stellen!

Wir sehen uns in der Küche!