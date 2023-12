Wartales: Seefahrer-DLC Pirates of Belerion erscheint heute

PC

Der erste Zusatzinhalt für das Taktik-RPG Wartales (zum Test) hat den Titel Wartales: Pirates of Belerion und erscheint heute, am 14.12.2023, in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr zum Preis von 19,99 Euro auf Steam und GOG. Das haben Community-Manager Dylan Robinson und Game-Director Quentin Lapeyre von Shiro Games am gestrigen Abend in einem Q&A-Event auf Twitch bekanntgegeben. Für Konsolen soll der DLC zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Angekündigt war ein DLC in der Roadmap von Wartales für das vierte Quartal bereits seit Juni dieses Jahres. Die explizite Ankündigung erfolgte jedoch erst zwei Wochen vor der heutigen Veröffentlichung mit einem Cinematic-Teaser sowie einer Prosa-Beschreibung des Themas. Details zum Gameplay wurden erst in der gestern abgehaltenen Q&A-Session bekannt gemacht.

Wie der Titel Wartales: Pirates of Belerion euch bestimmt schon erahnen lässt, fügt die Erweiterung dem Spiel eine neue, hauptsächlich aus Inseln bestehende und nach Angaben der Entwickler bisher größte Region hinzu, die ihr mittels Schiff erkunden könnt. Dazu haben die Entwickler mit der Seefahrt eine weitere Spielmechanik hinzugefügt. Diese erlaubt es euch, ein Boot, wie euren Trupp an Land, über die Gewässer der neuen Region Belerion zu steuern, wobei euch jedoch der Wind auch schon mal das Erreichen eines Ziels erschweren kann. Bei der Implementierung folgten die Entwickler dem Motto "Ein Trupp, ein Boot", wie Lapeyre in dem Twitch-Q&A berichtet. Für euch bedeutet es, dass ihr euer maritimes Gefährt zwar aufrüsten könnt, das Zusammenstellen einer Flotte wird jedoch nicht möglich sein.

Der DLC bietet neben neuen Fraktionen, Gegnertypen, Schatzsuchen, Zweikämpfen und maritimen Seegefechten eine eigenständige Kampagne, für die ihr etwa 25 Stunden benötigen sollt. Diese soll sich nahtlos auch in bereits laufende Partien integrieren. Wenn ihr im Freien-Erkundungsmodus gestartet habt, passt sich der Schwierigkeitsgrad der Region wie gewohnt an euer Level an. Im Region-Locked-Modus hingegen verortet Lapeyre Wartales: Pirates of Belerion eher im Endgame. Starten könnt ihr euer maritimes Abenteuer bei einem Zimmermann im Süden von Tiltren, der euch eine abgewrackte Schaluppe wieder einigermaßen seetüchtig macht – vorausgesetzt, ihr bringt die benötigten Ressourcen bei.

Einen ersten Eindruck der neuen Spielinhalte könnt ihr euch in der Aufzeichnung des Twitch-Events ab Minute 39 verschaffen, bei der Weltpremiere des noch nicht separat veröffentlichten Release-Trailers sowie in unserer Galerie zum Spiel. Eine weitere Möglichkeit habt ihr beim ersten offiziellen Letsplay der Entwickler, das nach Angaben im Q&A zur Veröffentlichung etwa um 16 Uhr auf Twitch starten soll.

Einen guten Einblick in das Basisspiel, wenn ihr es noch nicht kennen solltet, bietet euch unser 54 Folgen umfassendes Letsplay, in dem sich Chefredakteur Jörg Langer mit Unterstützung der GamersGlobal-Community durch die fantasievollen Regionen von Wartales schlägt.