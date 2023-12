Ready or Not: Polizei-Taktikshooter erschienen

PC

Der taktische First-Person-Shooter Ready or Not hat heute nach knapp zwei Jahren den Steam Early Access verlassen. Mit am Start ist eine Einzelspielerkampagne, der Commander-Modus. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ein Spiele-Check ist für Anfang 2024 geplant.

In Ready or Not schlüpft ihr in die Rolle eines SWAT-Commanders des Police Departments von Los Sueños, der verschiedene Hochrisikoszenarien bewältigen muss, darunter Geiselnahmen, Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und vieles mehr.

Stirling Rank, COO und Lead Developer bei VOID Interactive äußerte sich zum Launch von Ready or Not wie folgt:

Wir sind begeistert von der Resonanz auf die Veröffentlichung von Ready or Not 1.0. Dieses Update [1.0] ist die Krönung jahrelanger Arbeit und enthält große Fortschritte in der KI der NPCs, so dass die Spieler vollkommen in das „Ready or Not“-Erlebnis eintauchen können. Wir freuen uns auf ihr direktes Feedback, während wir uns auf den Live Operations Support nach dem Launch zubewegen.

Zum Launch soll Ready or Not bieten:

Eine überarbeitete und verbesserte SWAT-AI für ein immersives und reaktionsschnelles taktisches NPC-Team und besseres Einsatzmanagement in Echtzeit.

Den Commander-Modus: Ein umfassender, fesselnder Einzelspielermodus, der einen Einblick in die gefährliche Realität von SWAT-Officers bietet.

18 Einzelspieler- oder kooperative Online-Einsätze mit bis zu fünf Spielern, von Geiselnahmen bis zu Bombendrohungen und mehr.

Dutzende Optionen, um das SWAT-Team des Spielers anzupassen, einschließlich Schutzausrüstung, Waffen, Kleidung und mehr.

Volle Mod-Unterstützung

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 49,99 Euro.