PM: SHODAN versucht sich an The Talos Principle 2 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

SHODAN versucht sich an The Talos Principle 2

Zagreb, Kroatien – 13. December 2023 – The Talos Principle 2, das philosophische Rätselspiel von Croteam und Devolver Digital, konnte schon GLaDOS mit den Ähnlichkeiten zu einem anderen Titel mit Würfeln und Lasern von sich überzeugen. Nun ist es an der Zeit für unser aller andere misanthropische Lieblings-KI, ihr Urteil zu fällen: System Shocks berühmt berüchtigte Sentient Hyper-Optimized Data Access Network, ihre Freunde nennen sie SHODAN.

Die ausgesprochen effiziente und zu Recht gefürchtete KI SHODAN ist dafür bekannt, Menschen wenig Liebe entgegenzubringen. Aber was hält sie von einer Androiden-Gesellschaft, die sich dem Lösen von Rätseln verschrieben hat?

Dank der original SHODAN-Stimme von Terri Brosius können wir alle an SHODANs Weisheit und ihren Eindrücken zu The Talos Principle 2 teilhaben.

Die Kritik klingt, als käme sie von Herzen, aber keine Sorge, SHODAN hat kein Herz – ihre Schaltkreise sind voller Hass und ihre Meinung daher nicht repräsentativ. The Talos Principle 2 ist hervorragend (es wurde mit Begriffen wie “Meisterwerk” und “genial” beschrieben) und kann auf PC, Xbox Series X|S, und PlayStation 5 erworben und gespielt werden.

Zur Feier des 9. Geburtstags von The Talos Principle werden alle Teile der Serie gerade auf Steam zu stark reduzierten Preisen angeboten – Ja, auch das neue und hervorragende The Talos Principle 2, das zum ersten Mal um 20% rabattiert ist. Die Zeit war nie besser, den eigenen Kopf ein wenig qualmen zu lassen.