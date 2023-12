PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Dezember: Grand Theft Auto V, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Metal: Hellsinger und mehr. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein neuer Monat hat begonnen und bringt noch mehr Titel in den PlayStation Plus-Spielekatalog. Die Spiele im Dezember sind ab Dienstag, den 19. Dezember, spielbar. Allen voran bietet Grand Theft Auto V noch mehr Spieler die Möglichkeit, nach Los Santos zu reisen, um die aufregende Einzelspieler-Kampagne zu erleben und dann ihre eigene Karriere auf den Straßen der Stadt und darüber hinaus in der riesigen Multiplayer-Welt von GTA Online zu gestalten. GTA V erscheint pünktlich zum Dezember-Update des Spiels im Spielekatalog. Das Update bringt Folgendes mit sich.

Sehen wir uns die Spiele eins nach dem anderen an.

Willkommen in Los Santos. Erlebe die Blockbuster-Hits Grand Theft Auto V und GTA Online– mit der aktualisierten PlayStation 5-Version für noch atemberaubendere Grafik, schnellere Ladezeiten, adaptive Trigger, haptisches Feedback, Tempest 3D-Audio und mehr sowie exklusive Inhalte für GTA Online-Spieler. In Grand Theft Auto V erlebst du die miteinander verwobenen Geschichten von Franklin, Michael und Trevor in der weitläufigen offenen Welt von Los Santos und Blaine County. In GTA Online erkundest du ein sich ständig weiterentwickelndes Online-Universum, in dem du vom Straßenräuber zum Anführer deines eigenen Verbrecherimperiums aufsteigen kannst.

Team Ninja präsentiert eine brandneue Interpretation der Welt von Final Fantasy. Jack und seine Verbündeten Ash und Jed sind fest entschlossen, das Chaos zu besiegen, als sie die Tore des Chaos-Schreins aufstoßen. Doch es bleiben Zweifel– sind sie wirklich die Krieger des Lichts, von denen in der Prophezeiung die Rede war? Betritt eine Welt der dunklen Fantasie und erlebe aufregende, actiongeladene Kämpfe. Nutze abwechslungsreiche Move-Sets, die auf den ausgerüsteten Waffen basieren, um Kombos anzupassen, schalte neue Angriffe durch Upgrades frei und füge Job-Spezialisierungen hinzu, die die Fähigkeiten von Jack und seinen Mitstreitern erweitern.

Wähle eine der vier renommierten Meisterschaftsklassen, schlüpfe in die Stiefel deines Lieblingsfahrers und begib dich auf die Strecke, um die adrenalingeladene Saison 2023 zu erleben. Dynamisches Wetter macht die Rennen nicht nur realistischer, sondern auch unberechenbarer. Tritt nicht nur gegen die KI an. Fordere andere Spieler im plattformübergreifenden Online-Spiel oder im lokalen Splitscreen heraus und zeig ihnen, was du draufhast. Dank plattformübergreifendem Spielen kann dich nichts mehr aufhalten.

Du bist halb Mensch, halb Dämon und von Rache besessen. In diesem einzigartigen Heavy-Metal-Rhythmus-Action-Shooter schlüpfst du in die Rolle „Der Unbekannten“ und kämpfst dich durch die brutalsten Gebiete der Hölle. Deine Fähigkeit, im Takt zu schießen, wird dein Spielerlebnis noch weiter verbessern. Je besser du dem Rhythmus folgst, desto intensiver wird die Musik und desto mehr Zerstörung wirst du anrichten. Vernichte die Dämonenhorden und ihre Anführer, um dich auf einen epischen Showdown mit der Roten Richterin höchstselbst vorzubereiten.

*Besitzer der PS4-Version von Metal: Hellsinger können auch die PS5-Version des Spiels herunterladen und spielen.

Salt and Sacrifice ist der Nachfolger des Souls-like Dark-Fantasy-RPGs Salt and Sanctuary. Als Gebrandmarkter Inquisitor reist du durch die westlichen Grenzgebiete: Dabei verfolgst, jagst und vernichtest du die Magier, die das Reich durchstreifen. Stelle ihnen nach, meistere ihre einzigartigen Verhaltensweisen, entdecke ihre Schwächen und bringe sie zur Strecke. Plündere ihre Überreste, um mächtige Ausrüstung herzustellen und dir die abscheulichen Fähigkeiten der Magier zunutze zu machen, die du vernichtet hast. Erhalte einzigartige Werkzeuge und Fähigkeiten, besiege mächtige Wächter und überlebe Scharmützel und Hinterhalte, während du eine tückische, mit Fallen gespickte Welt erkundest. Spiele gemeinsam im Online-Koop mit einem Partner, schließe dich der Jagd eines Fremden an oder verfolge die Interessen der finsteren Fraktionen der Inquisition und jage rivalisierende Inquisitoren.

Gehe an die Grenzen deiner Kampffertigkeiten und meistere neue Fähigkeiten, um dich in einer malerischen, aber erbarmungslosen nichtlinearen 2D-Welt durchzuschlagen. Verbessere deine Fertigkeiten und Reflexe in herausfordernden, actiongeladenen Kämpfen. Nutze dein Schwert, um Gegner aufzuschlitzen und Angriffe zu parieren, setze einzigartige Spezialwaffen ein und mach dir mächtige Hexerei zunutze. Stelle dich der unerbittlichen Dunkelheit, die es auf dich abgesehen hat. In Moonscars ist jeder Tod eine Lektion– nutze Prüfungen und Triumphe, um zum Meisterkrieger zu werden.

Mega Man ist zurück! Der neueste Teil der weltweit millionenfach verkauften Spieleserie verbindet klassische, herausfordernde 2D-Plattformer-Action mit einem frischen, neuen Grafikstil. Mit dem neuen Double Gear System kannst du Mega Mans Geschwindigkeit und Kraft verstärken und das bekannte Spielprinzip nun auf eine andere Weise genießen. Dank einer Vielzahl von Schwierigkeitsgraden ist das die perfekte Gelegenheit, Mega Man zum ersten Mal zu erleben. Das Spiel bietet jede Menge zusätzliche Modi wie Zeitrennen und Missionen, globale Ranglisten, eine Galerie mit Konzeptzeichnungen und mehr.

GigaBash kombiniert das Chaos und die Kreativität von Titeln wie Power Stone und War of Monsters mit den atemberaubenden Ausmaßen der klassischen Kaiju-Filme. Spiele entweder als zerstörungswütiger Titan oder als Titanen-Jäger-Mecha; beschwöre Blitze aus dem Himmel, benutze einen Funkturm als Schlagstock oder rolle einen ganzen Stadtteil (und deine Feinde) zu einem einzigen riesigen Schneeball zusammen. Wenn du genug Schaden anrichtest, verwandelst du dich in deine endgültige Form, die furchterregend riesige S-Klasse.

In diesem schnellen und unbarmherzigen Action-Adventure-RPG zerschmetterst du deine Feinde mit lebendigen Waffen, deren Gestalt und Funktion mutieren. Du verzehrst dann ihre Überreste, um dein Schiff zu verstärken, während du eine Welt voller anatomischer Schrecken und Intrigen erkundest. In Grime kannst du ganz nach deinen Vorlieben spielen und nur die Eigenschaften verbessern, die am besten zu deinem einzigartigen Stil passen. Du wirst feststellen, dass es mehr als einen Weg gibt, einen Feind aufzubrechen, während du dich durch eine Vielzahl stimmungsvoller Umgebungen bewegst, ihre Bewohner kennenlernst und dem Ursprung ihres Wahnsinns auf den Grund gehst.

Milo kommt auf der Erde an und bemerkt, dass er viel zu klein ist. Alle Menschen sind fort, und seit 1991 ist kein einziger Tag vergangen!

Tu dich mit den geheimnisvollen Tinykin zusammen und nutze ihre einzigartigen Kräfte, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu erschaffen. Finde den Weg nach Hause und durchstreife dabei eine weitläufige Metropole in Ameisengröße und lüfte das größte Geheimnis der Erde.

Prodeus ist ein Boomer-Shooter, der mit modernen Rendering-Techniken und Technologien neu interpretiert wurde.

Die Retro-Ästhetik und das Gameplay sollen jedoch die technischen Limitierungen älterer Hardware aufzeigen. Das Spiel bietet eine von Hand designte Kampagne, einen Koop- und einen kompetitiven Mehrspieler-Modus, einen vollständig integrierten Leveleditor und einen eingebauten Community-Karten-Browser für sofortige Action mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl an spielbaren Levels.

Die einzigartige Cyberpunk-Fantasy-Welt von Shadowrun kehrt in dieser modernen Neuauflage des klassischen, rundenbasierten Einzelspieler-RPGs zurück. In der weitläufigen Metropole Seattle verfolgst du auf der Suche nach einem mysteriösen Mörder eine Spur, die dich von den dunkelsten Slums bis zu den mächtigsten Megakonzernen der Stadt führt. Du musst vorsichtig vorgehen, die Hilfe anderer Runner in Anspruch nehmen und mächtige technologische und magische Kräfte meistern, um die Schatten Seattles unbeschadet zu überstehen.

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut ist ein eigenständiges Spiel der Dragonfall-Kampagne, die erstmals als große Erweiterung für das rundenbasierte Taktik-RPG Shadowrun Returns veröffentlicht wurde. Der Director’s Cut erweitert das Originalspiel um eine Vielzahl neuer Inhalte und Verbesserungen und ist damit die endgültige Konsolenversion dieses klassischen, Story-basierten cRPGs mit einer romanartigen, verzweigten Erzählung voller cleverer Prosa und tiefgreifender Charakterentwicklung. Tauche ein in eine clevere, mehr als 20-stündige Kampagne mit einer vielfältigen Besetzung von nur allzu menschlichen Charakteren.

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition ist die endgültige Version von Shadowrun: Hong Kong, dem dritten eigenständigen Spiel der Shadowrun-cRPG-Serie, und spielt in den Wochen nach den Ereignissen der Hauptkampagne. Die Extended Edition enthält die mehr als 6-stündige Bonus-Kampagne Shadows of Hong Kong, Audiokommentare zum Spiel und eine lange Liste von Verbesserungen seit der Erstveröffentlichung des Spiels– darunter neue visuelle Effekte und aktualisierte Dialoge.

Diese feierliche Sammlung der 8-Bit-Geschichte von Capcoms kultigem Blauen Bomber enthält originalgetreue Nachbildungen der Ursprünge der Serie mit den sechs originalen Mega Man-Spielen und bietet mit dem Museum-Modus und dem neuen Herausforderungsmodus neue Möglichkeiten, diese zu erleben. Der Herausforderungsmodus mischt Gameplay-Segmente aus allen sechs Spielen. Dabei gibt es zahlreiche Schwierigkeitsgrade, die erfahrene Spieler fordern und neuen Spielern einen guten Einstieg bieten. Der Museum-Modus enthält eine umfassende Sammlung der Geschichte sowie hochauflösende Kunst und originale Konzeptstücke– ein Mega-Leckerbissen für jeden Fan von Mega Man und der Videospielgeschichte.

Diese zweite Sammlung enthält originalgetreue Nachbildungen der zeitlosen 8-Bit-, 16-Bit- und 32-Bit-Abenteuer Mega Man 7, 8, 9 und 10. Die Mega Man Legacy Collection 2 ist vollgepackt mit zusätzlichen Inhalten, von Zeitrennen und Remix-Herausforderungen mit Online-Ranglisten bis hin zu einem Musik-Player und einer umfangreichen Galerie voller seltener Illustrationen. Ebenfalls enthalten sind die zusätzlichen Modi, die ursprünglich als DLC für Mega Man 9 und 10 veröffentlicht wurden, mit zusätzlichen Levels und spielbaren Charakteren. Für alle, die bei diesen herausfordernden klassischen Plattformern ein wenig zusätzliche Hilfe brauchen, gibt es jetzt die Möglichkeit, den erlittenen Schaden zu reduzieren.

Erkunde in dieser PSP-Version von Thrillville 15 verschiedene Themenbereich in fünf Themenparks wie „Pirates Gone Wild“, „Gold Rush“, „Ancient Treasures of Egypt“ und „Moon Base“. Spieler jeden Alters können dort ganz einfach die Achterbahn ihrer Träume bauen und anpassen. Der einfach zu bedienende Baumodus wurde speziell für die Konsolenplattformen entwickelt und macht den Bau aller 75+ Fahrgeschäfte von Holz-, Korkenzieher- und invertierten Achterbahnen bis hin zu Karussells, Zügen und Karnevalfahrgeschäften einfach und vor allem spaßig. Fahre auf selbst gebauten Go-Kart-Bahnen, spiele Minigolf auf von dir entworfenen Kursen und triff dich mit Freunden zu Dutzenden Partyspielen für vier Spieler, vom Autoscooter bis zu Arcade-Shoot-’em-ups. Du kannst auch zu Fuß durch den Park spazieren, mit allen Gästen plaudern und scherzen, um ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass sie sich amüsieren.

Amüsiere dich in dieser Fortsetzung von Thrillville, die ursprünglich auf der PS2 veröffentlicht wurde, in deinem selbst erstellten Themenpark. Enthält zusätzlich fünf neue Parks und 20 todesverachtende Fahrgeschäfte. Du kannst deine Fahrgeschäfte mit erweiterten Anpassungsoptionen noch mehr herausstechen lassen, indem du sie um Animatronics, Blumen und Flammenreifen erweiterst. Aber der neue Spaß hört damit noch nicht auf. Off the Rails bietet 34 Minispiele, 15 brandneue Themenbereiche, über 40 Fahrgeschäfte, eine neue Geschichte, die mehr als 100 Missionen miteinander verbindet, und soziale Interaktionen mit den Parkgästen, die ihresgleichen suchen. Die ausführlichen Gespräche treiben die Handlung voran und geben Anregungen, wie man den Park besser verwalten kann. Aber kann man auch jedem Gast trauen?

Bei diesem Action-Plattformer, der ursprünglich auf der PS1 veröffentlicht wurde, spielst du den besten Space Ranger aller Zeiten– Buzz Lightyear vom Star Command. Du begleitest ihn dabei, wie er eine ganze Galaxie voller Schurken auf verschiedenen Planeten zur Strecke bringt. Auf seinem Weg wird Buzz von seinen Freunden im Star Command unterstützt: Commander Nebula gibt Missionsanweisungen, Booster und Mira, seine Teamkollegen, unterstützen ihn mit ihrer Feuerkraft, während Buzz XR und die Little Green Men vor einer tödlichen Gefahr retten muss.